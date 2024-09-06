創意早盤重回千元俱樂部　8月營收月減33%、Q3營收看小幅季減

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IP矽智財廠創意昨（5）日公布8月營收為新台幣19.94億元，月減33.01%、年減14.41%，因此拖累今（6）日股價開在盤下，不過盤中在買盤挹注之下成功翻紅，並且站回千元關卡，最高一度來到1030元。創意昨日公布 8 月合併營收為新台幣19.45億元，月減33.01%、年減14.41%；累計前8月營收為新台幣172.58億元，年減2%。創意在先前法說會上指出，創意在今年第二季的NRE（委託設計服務）收入創下單季新高，而到了第三季，由於消費性電子需求依然疲軟，預估NRE營收將回落雙位數百分比，晶圓量產服務營收則將與第二季持平，整體看來第三季營收將較第二季呈現季減個位數百分比。針對後續展望，創意認為因PC、手機與消費電子市場的復甦稍為低於預期，拖累量產營收較去年下降雙位數百分比，不過NRE則會有雙位數百分比的成長，整體來看，預期今年總營收僅能與去年持平。不過，由於在量產營收當中毛利率較佳的產品比重提升，今年毛利率可望優於去年表現。創意今年第二季營收為新台幣67.19億元、年增2%，稅後盈餘為9.07億元、年增8.2%，EPS為6.78元；累計今年上半年，創意稅後盈餘為新台幣15.7億元、年減11.3%，累計EPS為11.72元。創意今日股價以低973元開出，隨後在買單挹注之下翻紅走高，隨後成功站回千元關卡，最高一度來到1030元，市值為新台幣1373.62億元，本益比約為41.7倍。