柯文哲進台北看守所！會客菜「這3道」最恐怖　Toyz喊：被告超怕

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▲看守所內部有許多嚴格規定，若家人要寄東西進去，優先順序也很重要，例如沐浴乳、牙刷等盥洗用具比食物更急需，衣服最好寄白色的，錢則不需要寄太多。（圖／翻攝自「Toyz」YT）

▲「香腸、雞、鴨」是被告最害怕的會客菜組合，因為諧音有「延長羈押」的不祥含意。（圖／翻攝自「Toyz」YT）

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，昨（5）日遭羈押禁見送往台北看守所，引發外界關注。而曾經因販毒被羈押於台中看守所的網紅Toyz（劉偉健），過去就曾分享內部生活，表示看守所食物清淡、缺乏調味，若要寄送會客菜，建議避免「香腸、雞、鴨」組合，因為諧音有「延長羈押」的不祥含意，是被告最害怕的菜色。Toyz出台中看守所之後，曾拍片介紹內部生活，他表示剛進去時是到新收房，當天共睡了11人，空間很小，需要頭頂頭睡，「不過可能因為我是公眾人物，所以後來被帶到違規房。」而新收14天不能會客，但家人可以寄私人用品進去，要注意內部有許多嚴格規定，優先順序也很重要，Toyz透露，看守所的食物為了健康，都把食物烹調得十分清淡，白飯又常常黏成一團。若要送會客菜，建議避免炸物，因為到所內也會冷掉，導致味道變樣，「番茄炒蛋、梅菜扣肉、筍絲都很棒」。Toyz也曬出看守所內的購買物資清單，詳細介紹他在裡頭的購買心得，大讚肉鬆、豬肉乾、洋芋片、太陽餅等美食，更直呼豬肉乾價格貴，在看守所內「像寶一樣」。至於收容人經常在監獄內自製創意料理「蹦粥」，做法就是先將泡麵捏碎後，將碎麵及調味料加進熱粥中攪拌，柯文哲8月30日遭搜索約談、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地方法院召開二次羈押庭，認為柯文哲明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，仍執意為之，致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，最終裁定柯文哲羈押禁見，但仍可抗告。