自由橋北上新增左轉車道　疏緩義享天地及好市多等地車潮

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▲高市自由橋位處三民、左營、鼓山區交界間不僅是當地區域交通樞紐，更是通往愛河之心沿岸綠帶公園、義享天地與好市多等商場的要道之一。（圖／高市府工務局提供）

高市自由一路的自由橋位處三民、左營、鼓山區交界間不僅是當地區域交通樞紐，更是通往愛河之心沿岸綠帶公園、義享天地與好市多等商場的要道之一。為解決因城市發展帶來的車潮，高市府工務局道路養護工程處將原先的四線道擴增至五線道，新增龍德新路左轉道進一步提升儲車空間，優化道路環境、增進整體用路舒適度，工程已於近期完工開放通行。自由橋周邊觀光民生機能發達，鄰近有愛河之心沿岸綠帶公園、義享天地與好市多等，隨著大順路輕軌建設開發，自由橋的交通重要性日益增加，透過改建重新分配道路配置，有助於改善長期交通壅塞情形。工務局表示，自由橋車道拓寬後，配合周邊龍德新路、龍德新橋、龍德東路，將博愛、自由、民族三大幹道銜接成完整路網，不只可分散大順商圈及輕軌段車流，也有望能活絡更多在地商機。道工處也說，藉由增加自由橋車道寬度來設置轉向車道，以疏緩自由、龍德路口往百貨賣場的車潮，經交通局統計顯示，該工程完工通車後北向旅行速率明顯提升，整體路段旅行速率更勝以往，提升行車舒暢度。