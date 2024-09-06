YOASOBI明年登台灣小巨蛋！香港場4日開賣　10萬人搶票1秒內售罄

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▲YOASOBI宣布將於今年12月開始他們的「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025」亞洲巡迴演唱會，預計抵達首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達。（圖／YOASOBI官網）

▲日本超人氣動畫《我推的孩子》在2023年播出後，掀起了一股熱潮，而YOASOBI演唱的主題曲〈IDOL〉也創下日本史上MV最快破億觀看的紀錄，以及連續21週在Billboard Japan Hot蟬聯冠軍的佳績。（圖／Twitter）

日本雙人天團「YOASOBI」由主唱ikura及製作人Ayase組成，在日本、台灣等世界各地都擁有超高人氣，演唱的動畫《我推的孩子》主題曲〈IDOL〉更在YouTube上達到5.2億的驚人點閱數。「YOASOBI」將於12月展開亞洲巡演，4日香港站演唱會門票開搶，門票一開賣就吸引10萬歌迷瘋搶，短短1秒內就全數完售，售票平台還一度當機癱瘓。而日前官方也宣布將在明年2月來台登上小巨蛋演出，消息曝光令無數歌迷驚喜不已。YOASOBI將在12月至2025年2月舉行「YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025」亞洲巡迴演唱會，將依序抵達首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市，各站將停留2天，是日本藝人「史上最規模的亞洲巡演」。而香港站演唱會預計在12 月 26、27 日舉行，4日早上門票開賣，票價在港幣980元到1480元間。一開賣，瞬間湧入10萬歌迷在線搶票，所有票券在1秒內全數售出，相當驚人。上月25日YOASOBI的經紀公司「好玩國際文化」也在臉書公布，宣布他們將於明年2月8、9日登上台北小巨蛋開唱，詳細售票制度與開賣時間還尚未公布。消息一出，令無數台灣歌迷相當興奮，不過也十分擔憂搶不到票，直呼：「拜託用實名抽選！」事實上YOASOBI去年初也曾到台灣開唱，不過當時地點選在僅能容納2000人的新莊Zepp New Taipei，不少粉絲抱怨座位嚴重不足。實際搶票時也確實如此，第一時間售票網站隨即湧入16萬人瘋搶，2000張門票1秒就被搶光，令許多歌迷紛紛到售票臉書哀號。