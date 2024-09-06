廣達：Q3營運更好、AI下半年只會更好　股價漲逾4%、領漲AI概念股

我是廣告 請繼續往下閱讀

AI前景究竟是看好還是看壞？廣達執行副總經理楊麒令昨（5）日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」；此外他也表示，廣達第二季財報非常好，第三季看起來還會更出色。激勵廣達今（6）日股價漲逾4%，此外也領漲AI概念股，類股指數漲逾2%。廣達執行副總楊麒令昨日出席「2024達梭系統台灣年度高峰論壇暨SIMULIA用戶大會」，針對AI市況，他認為供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展更好，雖然有些產品進入轉換期，市場對輝達Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。此外，楊麒令也表示，預期廣達第三季財報也會延續第二季有更好表現。市場預期，廣達下半年AI伺服器占整體伺服器營收將由50%起跳持續攀升，將顯著挹注公司營運表現。廣達第二季毛利率衝上8.58%，呈現「三率三升」，三率同寫20年新高，稅後純益為新台幣151.28億元，每股純益3.92元；上半年獲利為新台幣271.96億元，年增逾六成，為同期最佳，每股大賺7.06元。楊麒令對於第三季釋出樂觀看法，法人看好廣達前三季可望賺逾一個股本，每股純益至少11元起跳。此外，針對前（4）日台北股市大跌，楊麒令認為只是短期現象，主要是輝達面臨反壟斷調查消息影響，但輝達否認受調查，預期市場應該會迅速恢復正常，AI需求仍然強勁，並且AI發展會漸入佳境，只有更好。樂觀消息釋出，也激勵廣達今日股價以250元紅盤開出，隨後在買單挹注下，最高一度來到260元，也帶動相關概念股走高，AI類股指數上漲逾2%，其中緯創也漲逾4%，英業達、緯穎上漲逾3%。