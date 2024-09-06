Kuminga盼得到總價「72億大約」！勇士還想觀望　最後期限在10月

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金州勇士在休賽季已經做了許多操作，但還有更多事情等待完成，目前他們還沒有續約陣中的兩名年輕前鋒Jonathan Kuminga和Moses Moody，如果10月21日未能續簽，他們明年夏天將成為受限制自由球員。根據《ClutchPoints 》記者Brett Siegel報導，Kuminga的陣營可能要求一份總價2.25億美元續約合約（約合台幣72億元），勇士目前對於現在續約的態度比較消極。如果勇士隊選擇當地時間10月21日截止日期之前，不給Kuminga或Moody續約，那麼這兩名球員都將在明年夏天成為受限制自由球員。這不一定是壞事，因為許多聯盟中的4年級球員，最終都成為受限制自由球員，但勇士隊的情況略有不同，因為他們屆時可能被迫得在2名前鋒之間做出選擇。Kuminga潛力更高，而Moody則更穩定。21歲的Kuminga可能已經成為勇士隊第3重要的球員，僅次於Stephen Curry和Draymond Green，上賽季他場均貢獻16.1分4.8籃板之後。Brett Siegel在文中指出，由於產量和角色的穩定增長，Kuminga的價值處於生涯最高點。「雖然Kuminga的陣營可能會想要一份新秀的全額頂薪續約，與Scottie Barnes和Franz Wagner剛剛收到的5年2.25億美元續約合約相同，但勇士隊可能會考慮總價1.4 億至1.55億美元的合約，類似Jaden McDaniels在2023年從明尼蘇達灰狼那獲得的5年總價1.31億美元續約合約。」Siegel如此寫道。Siegel認為勇士對於現在就完成續約興趣不大，更可能像之前的Thompson一樣等待下去。「聯盟消息人士稱，Kuminga和他的團隊將推動達成一份年薪不少於3000萬美元的續約，而勇士隊則寧願繼續等，看看這位年輕前鋒在2024-25賽季如何影響球隊。儘管如此，球隊仍然將Kuminga視為他們的主力球員之一，毫無疑問會進入先發陣容。」