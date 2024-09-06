高國豪「私約大嫂」疑雲成羅生門？雙方隔空互嗆　球迷霧裡看花

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▲高國豪澄清跟老哥高國強大嫂劉家菱「無私約」，妻子發文力挺，我會與先生站在一起，再度對外說明絕無此事。（圖／高國豪IG)

▲新竹攻城獅高國豪曾因球鞋風波惹議，沒想到又扯出感情事件，讓球迷感到訝異。（圖／攻城獅提供）

高國豪又被爆料！TPBL職籃還沒開打，新竹御嵿攻城獅球星高國豪日前曾爆出「私約大嫂」爭議，高國豪日前在Threads發文寫下，不過因為高國豪的大嫂劉家菱反擊，劉家菱也公開兩人對話，她寫下：「這是你自己做不對，不可以請友人來（暫時）欺騙老婆說對方是同性戀喔，還有你該不會忘記自己幹大事的能力吧，那我們先來暖暖身就好，叫我好好上班，等等跑來我家混，你算哪根蔥。」劉家菱也說，事發至今你該道歉的就是對你哥哥，「哥哥的女友哪位你沒約過，哥哥當初住你家是有付房租，夫妻吵架就叫哥哥不要回家，竟被說（入贅）倒插門，該蹲下的是謊言者不是我們。」整起事件要發生在6月3日，當時高國豪深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。劉家菱是高國豪哥哥高國強妻子，也是高國豪的親大嫂。在高國豪發出聲明後，配偶陳怡雯也也在IG上開火：「