高國豪「私約大嫂」疑雲成羅生門？雙方隔空互嗆　球迷霧裡看花

高國豪又被爆料！TPBL職籃還沒開打，新竹御嵿攻城獅球星高國豪日前曾爆出「私約大嫂」爭議，高國豪當時透過律師發聲明澄清「未與劉小姐有任何不正常往來」。豈料時隔多月，2人疑似又公開交火。高國豪疑似飆罵大嫂劉家菱，丟臉可悲，劉家菱則不甘示弱回擊，「哥哥（高國強）的女友哪位你沒約過。」還公開截圖，跟高國豪及其妻子互嗆。原本整起事件到6月告一段落，沒想到9月兩方又再度隔空交火，並且這次越演越烈，對此，目前攻城獅球團並未發表任何言論。
高國豪私約大嫂風波 是否影響形象？
高國豪日前在Threads發文寫下，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳，臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座，我老婆發什麼文章礙到妳？文章裡有講到妳？還是有指名道姓？妳在哭爸哭母什麼？好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完。」
不過因為高國豪的大嫂劉家菱反擊，「對了，你的臉還好嗎？是否臉皮被太太打厚了？不是就如你所說的好好生活？不要波及到我這來，想說可以安靜一陣子怎麼又開始哭爸了。還有某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了這個痛嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後用新台幣受教訓的滋味？既然忘了那我們就來好好懷念一下。」
劉家菱也公開兩人對話，她寫下：「這是你自己做不對，不可以請友人來（暫時）欺騙老婆說對方是同性戀喔，還有你該不會忘記自己幹大事的能力吧，那我們先來暖暖身就好，叫我好好上班，等等跑來我家混，你算哪根蔥。」劉家菱也說，事發至今你該道歉的就是對你哥哥，「哥哥的女友哪位你沒約過，哥哥當初住你家是有付房租，夫妻吵架就叫哥哥不要回家，竟被說（入贅）倒插門，該蹲下的是謊言者不是我們。」
整起事件要發生在6月3日，當時高國豪深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。
劉家菱是高國豪哥哥高國強妻子，也是高國豪的親大嫂。在高國豪發出聲明後，配偶陳怡雯也也在IG上開火：「劉嘉零（菱）小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家。」
原本整起事件到6月告一段落，沒想到9月兩方又再度隔空交火，並且這次越演越烈，對此，目前攻城獅球團並未發表任何言論，而隨著新賽季將開始，高國豪場外風波，是否會影響表現，也令人擔憂。
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高國豪日前在Threads發文寫下，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳，臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座，我老婆發什麼文章礙到妳？文章裡有講到妳？還是有指名道姓？妳在哭爸哭母什麼？好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完。」
不過因為高國豪的大嫂劉家菱反擊，「對了，你的臉還好嗎？是否臉皮被太太打厚了？不是就如你所說的好好生活？不要波及到我這來，想說可以安靜一陣子怎麼又開始哭爸了。還有某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了這個痛嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後用新台幣受教訓的滋味？既然忘了那我們就來好好懷念一下。」
劉家菱也公開兩人對話，她寫下：「這是你自己做不對，不可以請友人來（暫時）欺騙老婆說對方是同性戀喔，還有你該不會忘記自己幹大事的能力吧，那我們先來暖暖身就好，叫我好好上班，等等跑來我家混，你算哪根蔥。」劉家菱也說，事發至今你該道歉的就是對你哥哥，「哥哥的女友哪位你沒約過，哥哥當初住你家是有付房租，夫妻吵架就叫哥哥不要回家，竟被說（入贅）倒插門，該蹲下的是謊言者不是我們。」
整起事件要發生在6月3日，當時高國豪深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。
劉家菱是高國豪哥哥高國強妻子，也是高國豪的親大嫂。在高國豪發出聲明後，配偶陳怡雯也也在IG上開火：「劉嘉零（菱）小姐，請你拿出證據證明我先生有私訊妳約妳，沒有證據為何要來打擾我們？我與先生忍耐劉女士在外造謠至少長達半年以上（她未與先生的哥哥結婚以前就已經開始造謠），有目的性地接近靠近藉此提升自己的價值，且試圖影響我們的名譽，我會與我先生站在一起，謝謝大家。」
原本整起事件到6月告一段落，沒想到9月兩方又再度隔空交火，並且這次越演越烈，對此，目前攻城獅球團並未發表任何言論，而隨著新賽季將開始，高國豪場外風波，是否會影響表現，也令人擔憂。