台積電美國廠被看衰？謝金河曝劉德音私下看法：外界不了解現況

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台積電前董事長劉德音今（2024）年6月退休後，仍是產業界焦點，日前在行政院經濟發展委員會顧問會議發表演講，財信傳媒董事長謝金河也出席在台下聆聽該場演講，除了提到劉在演講中提到資料中心是上天賜給台灣的禮物外，也透露劉私下聊到美國亞利桑那廠良率，其實比市場預期好很多。謝金河以「下一個天上掉下來的禮物：資料中心」撰文，提到行政院經濟顧問會議邀請台積電前董事長劉德音演講發表專題報告「從公司經營看國家經濟發展」，並分享劉德音在演講中提到一個重點，也就是近來討論度很高的「資料中心」，並直言資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握。謝金河延伸劉德音的話表示，國際科技大廠競相來台設立資料中心，就像是亞馬遜要在台灣設立3個資料中心，而且聲明全部使用綠電；AMD在台南或高雄設廠、蘋果也傳出來台設廠，另微軟、Google老早就落腳台灣，國際大廠陸續來台，也顯現下一個題目是電力供應，尤其是綠電。除了電力供應外，謝金河指出，資料儲存的散熱，是現在進行式大題目，這次在台灣公司參訪水冷、液冷散熱技術，雙鴻董事長林育申技術底子深厚，位在五股工業區的廠房正傾全力在水冷散熱力求突破，雙鴻的股價最高到965元；另一家沈慶行領軍的奇鋐股價也到過817元。技嘉董事長葉培城也說明伺服器未來發展趨勢，技嘉還將黃仁勳、蘇姿丰、季辛格等人親自簽名的伺服器放在展場。這顯示這場AI軍火商的後勤供應鏈，台灣廠商正埋首開發新商機。謝金河也透露，自己在顧問會議場上與劉德音多次碰面，並感謝多年來，自己為台積電的仗義執言，同時表示劉認同自己的觀點，特別是台灣產業的選題及認清優劣勢。此外，由於之前台積電美國廠被看衰，因此謝金河特別問及台積電美國設廠現況，對此，劉德音則表示，美國廠良率比預期好，外界並不了解美國廠現況。