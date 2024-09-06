台股上下震盪逾300點　權值股領軍！午盤大漲224點、終結日K連黑

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美國即將公布非農就業數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（5）日跌多漲少，不過台北股市今（6）日卻沒有一同走低，開盤上漲67.74點、來到21255.45點，雖然開高後迅速走低，不過在買盤推升之下翻紅，午盤在權值股力挺之下，再加上高價IC設計股走高，推動台股午盤上漲224.75點或1.06%，來到21412.46點，高低振盪逾300點。此外，台股今日收週線。大盤走高之際，中小型股同樣走高，櫃買指數一度回測平盤，不過買單推升指數上漲1.05點或0.4%，來到262.26點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、均豪、悅城、長榮航；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、大立光、均豪、廣達、鴻海。權值股今日全數走高，台積電以909元開出，盤中買氣持續增加，最高一度來到918元、上漲16元，午盤上漲15元或1.66%，來到917元；鴻海以175.5元開出，盤中最高一度來到178元，午盤上漲1.5元或0.86%，來到176.5元；連續好幾天走弱的聯發科，今日回神反攻，午盤上漲35元或3.15%，來到1145元；廣達則是受惠於第三季有望獲利表現佳，股價一度漲逾4%，午盤上漲9.5元或3.85%，來到256.5元。廣達執行副總經理楊麒令昨日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，激勵AI概念股一度漲逾2%，緯創、藍天上漲逾4%，緯穎上漲逾3%，技嘉、虹堡、英業達、宏碁、映泰、精元上漲逾2%。高價股也同樣走高，創意今日早盤攻回千元關卡，午盤上漲40元或4.06%，來到1025元，台股盤中再現14千金。此外，半導體展今日持續開展，概念股也同步走揚，京鼎亮燈漲停來到345元，愛普上漲逾6%，天虹、穎崴上漲逾4%，瑞昱上漲逾3%，鈺寶-創、世芯-KY上漲逾2%。