6年48億！Matt Chapman與巨人簽長約　自由市場明星三壘手只剩他

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美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人在昨（5）日與當家三壘手Matt Chapman完成續約，雙方簽下一份6年1.51億美元（約合新台幣48億）的合約，合約將從明年生效至2030年，大聯盟官網也表示Chapman和巨人續約後，今Chapman今年季前與巨人簽下一份3年5400萬美元（約合新台幣1.7億）合約，在每年球季結束後都可以選擇跳脫合約，加上今年打出回春表現，因此季中根據大聯盟官網報導，今年休賽季自由市場，最大咖的三壘手僅剩太空人的Alex Bregman與Eugenio Suárez，這兩位將成為自由市場上最搶手的兩位三壘手，洋基、藍鳥、水手都是目前缺少主戰三壘手的球隊，因此這三隊也成為Bregman最大的潛在下家。