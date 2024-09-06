6年48億！Matt Chapman與巨人簽長約　自由市場明星三壘手只剩他

美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人在昨（5）日與當家三壘手Matt Chapman完成續約，雙方簽下一份6年1.51億美元（約合新台幣48億）的合約，合約將從明年生效至2030年，大聯盟官網也表示Chapman和巨人續約後，今年休賽季自由市場的三壘手將不會有太多選項，最大咖的三壘手只剩Alex Bergman。Chapman本季出賽136場，繳出打擊率0.247、22轟、69分打點，WAR值6為全大聯盟球員排名第8，可說是找回過去美聯MVP身手，因此在季後自由市場沒有太多選擇之下，巨人決定與Chapman續約。
Chapman與巨人續約 季後自由市場大咖-1
Chapman今年季前與巨人簽下一份3年5400萬美元（約合新台幣1.7億）合約，在每年球季結束後都可以選擇跳脫合約，加上今年打出回春表現，因此季中Chapman被大聯盟官網預測賽季結束後，將會跳脫合約，並成為自由市場上前10大球星，但在Chapman選擇和巨人續約後，今年自由市場將缺少一位大咖球員。
Bregman將成自由球員 藍鳥、洋基、水手成潛在下家
根據大聯盟官網報導，今年休賽季自由市場，最大咖的三壘手僅剩太空人的Alex Bregman與Eugenio Suárez，這兩位將成為自由市場上最搶手的兩位三壘手，洋基、藍鳥、水手都是目前缺少主戰三壘手的球隊，因此這三隊也成為Bregman最大的潛在下家。
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Chapman今年季前與巨人簽下一份3年5400萬美元（約合新台幣1.7億）合約，在每年球季結束後都可以選擇跳脫合約，加上今年打出回春表現，因此季中Chapman被大聯盟官網預測賽季結束後，將會跳脫合約，並成為自由市場上前10大球星，但在Chapman選擇和巨人續約後，今年自由市場將缺少一位大咖球員。
Bregman將成自由球員 藍鳥、洋基、水手成潛在下家
根據大聯盟官網報導，今年休賽季自由市場，最大咖的三壘手僅剩太空人的Alex Bregman與Eugenio Suárez，這兩位將成為自由市場上最搶手的兩位三壘手，洋基、藍鳥、水手都是目前缺少主戰三壘手的球隊，因此這三隊也成為Bregman最大的潛在下家。