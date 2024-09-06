喬治亞州14歲槍手來自問題家庭！母吸毒、父送AR-15步槍當耶誕禮

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國喬治亞州當地時間4日爆發校園槍擊案，造成阿巴拉契中學（Apalachee High School）4死9傷，14歲槍手格雷（Colt Gray）被捕，時隔一天他的父親柯林（Colin Gray）也遭逮，理由是犯下4項過失殺人罪、2項二級謀殺罪與8項虐待兒童罪。綜合美媒報導，喬治亞州調查局局長霍西（Chris Hosey）在記者會上表示，柯林涉嫌故意允許他的兒子擁有武器，父子倆去年都曾因為在網路威脅要進行校園槍擊，而遭到警員訊問，當時柯林聲稱家中確實有槍，但他的兒子無法在沒人監督的情況下使用，格雷則否認有在網路上發出威脅，不過當時由於證據不足，無法進行逮捕。喬治亞州與巴羅郡（Barrow County）調查人員表示，格雷用來行兇的是一把AR步槍，有匿名消息人士踢爆，格雷在槍擊事件中用的AR－15步槍，是他父親贈送的「耶誕禮物」。《紐約郵報》則獨家披露更多細節，聲稱格雷出身自一個「破碎且忽視孩子」的家庭，鄰居維克斯（Lauren Vickers）表示，有時會目睹格雷的母親在晚上將他和妹妹鎖在門外，任由孩子拍打門並哭泣，有時這些小孩甚至會去她們家討東西吃：「連乾淨的衣服都沒有，我一點也不是誇大其辭。這是持續的虐待，非常令人悲傷。」格雷的阿姨也聲稱，外甥一直在與心理健康問題奮戰，在校園槍擊案發生前幾個月，也有試圖跟周圍的人尋求幫助，因為：「他周圍的成年人都讓他失望了。」報導也提到，格雷的母親瑪西（Marcee ）有多項犯罪紀錄，包含家庭暴力、持有毒品、交通違法、酒駕、民事詐欺，鄰居維克斯也證實瑪西經常濫用藥物和酗酒，有幾次她甚至在清晨發現對方倒在車道上，汽車引擎還開著，並播放出刺耳的音樂。房東也曾因為鄰居的投訴而找上柯林，得到的答案是妻子一直在與毒癮和酗酒鬥爭，他們已準備要離婚。至於格雷，維克斯則表示，他的話不多，有時會看到他翹課閒逛，但她感覺對方並不是一個惡霸或卑鄙的孩子，對於他會犯下阿巴拉契中學4死9傷槍擊案感到相當震驚。