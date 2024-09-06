加油再等等！ 下週汽油預估實際調降0.4元　柴油調漲0.2元

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受到進入北半球夏季用油旺季尾聲、中美等國製造業景氣均陷萎縮以及利比亞國內政局緊張可望有所緩解，經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估實際調降0.4元、柴油調漲0.2元。參考價格為92無鉛汽油每公升29.7元、95無鉛汽油每公升31.2元、98無鉛汽油每公升33.2元；超級柴油每公升28.1元。累算至9月5日之7D3B週均價為75.41美元，較上週79.11下跌3.7美元。新臺幣兌美元匯率32.086，較上週31.908貶值0.178元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調漲0.8元；經過油價平衡機制，汽油零售價調降0.4元，柴油調漲0.2元。中油預計在9月8日週日中午12時公布下週實際油價調整幅度，可詳見台灣中油全球資訊網及經濟部網站。