台灣寶可夢中心9月新品19款來了！現場超Q「皮卡丘贈品」免費領取

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▲台灣寶可夢中心9月7日新品。（圖／寶可夢台灣）

▲台灣寶可夢中心9月7日新品。（圖／寶可夢台灣）

▲台灣寶可夢中心9月7日新品。（圖／寶可夢台灣）

▲波盪水，破空焰，猛雷鼓3種絨毛玩偶，在9月7日上架。（圖／寶可夢台灣）

▲9月2日至2024年9月26日為止，在Pokémon Center TAIPEI可拿到皮卡丘的貼紙。（圖／寶可夢台灣）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）9月份新品清單來了，包含包含在《寶可夢 朱／紫 零之秘寶》中登場的厄鬼椪、太樂巴戈斯等寶可夢鑰匙圈商品、帕底亞地區絨毛玩具一次看，現場還能領到超Q的「皮卡丘贈品貼紙」，入店整理券發放日期也曝光了。「全國圖鑑金屬鑰匙圈」商品系列新品，即將於9月7日（六）在Pokémon Center TAIPEI登場！包含在《寶可夢 朱／紫 零之秘寶》中登場的厄鬼椪、太樂巴戈斯等寶可夢，全部共16種類的鑰匙圈商品，可裝飾在包包或袋子上，快將喜歡的寶可夢收集起來吧。同日，「金屬鑰匙圈收集冊」也將登場，具便於收納「全國圖鑑金屬鑰匙圈」商品系列的功能，設計上有展現寶可夢們聚集熱鬧感的「大集合造型」，以及展現經典氛圍的「剪影造型」，共2種類。在帕底亞地區中活躍的寶可夢們為主題設計的毛絨玩具新商品，即將於9月7日（六）在Pokémon Center TAIPEI登場。本次新加入的夥伴是：波盪水，破空焰，猛雷鼓共3種，售價均為1290元，與悖論寶可夢的毛絨玩具一起享受帕底亞地區的冒險氛圍吧。2024年9月2日至2024年9月26日為止，在Pokémon Center TAIPEI向員工出示台灣官方Instagram帳號的追蹤畫面，即可獲得「不可思議的寶可夢」貼圖中皮卡丘的貼紙，9月1日（日）9月7日（六），8日（日）9月14日（六），15日（日）9月17日（二），21日（六），22日（日）9月28日（六），29日（日）上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。