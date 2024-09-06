代辦員拆車牌遭輾當場死亡　監理站揭事發經過

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6日上午8時許，台南麻豆監理站發生死亡車禍，一台預拌混凝土車前往驗車換牌，當時56歲郭姓女代辦員，於車頭前拆車牌時，竟遭46歲李姓司機開車輾斃，麻豆監理站表示，將召開會議研擬防護措施，避免憾事重演。嘉義區監理所說明，今日上午8時50分左右，車號KEU-9572自用大貨車(攪拌式)駕駛委託代辦業者協助辦理繳銷重領車牌，車輛停於該站辦公大樓旁空曠處，該代辦業者即於車輛前方拆牌。嘉義區監理所指出，因駕駛員未察並擬將車輛開往檢驗線排隊，慢速前進中亦未知車下已壓到人，續續前進致該代辦業者頭顱遭輾壓卡於右後方車輪後停止，該代辦業者當場死亡，本所麻豆站立即通知救護車、警方到站處理。因該代辦業者死亡，未送至醫院。目前代辦業者家屬已在現場，大型吊車已至麻豆監理站今協助將車輛移置，警方仍於現場處理中，另駕駛員已被警方帶回警局製作筆錄。嘉義區監理所表示，將召開該站站內大型車輛至辦理檢驗時應注意之防護措施，以防範類此情事再發生。