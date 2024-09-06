蒲亭為何公開宣布支持賀錦麗？外媒分析背後陰謀

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的「東方經濟論壇」（Eastern Economic Forum），突對美國總統大選公開表態，宣稱自己會支持民主黨現任副總統賀錦麗，言論一出引發許多議論。外媒點出，蒲亭這番言論背後顯然不懷好意。根據法新社報導，蒲亭在東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）的問答環節中表示，先是表示自己準備與烏克蘭和談，蒲亭稱，「我們準備好與他們(烏克蘭)談判了嗎，我們從未拒絕這麼做，但談判不是基於一些臨時的要求」。蒲亭還宣稱，談判須根據2022年在土耳其伊斯坦堡由俄烏雙方簽署、後來未執行的一項協議，但這項協議的條文從未公開過，也未能得知是否屬實。值得注意的是，蒲亭也在談話中公開表示自己支持賀錦麗，「美國總統拜登（Joe Biden）已建議選民支持賀錦麗女士，我們也將會支持她」，還稱賀錦麗的笑容頗具感染力。蒲亭先前曾表示，相較於美國前總統川普（Donald Trump）不可預測，老派政客拜登顯然更好預測，因此他偏好拜登當選，被國際專家學者和外媒認為旨在暗諷拜登處理俄烏戰爭議題無力。蒲亭過去一向與川普保持友好關係，因此這段發言一出，掀起議論，英媒天空新聞指出，蒲亭深知美俄現今糟糕的關係，對美國總統候選人表現出任何形式的支持，都有可能傷害當事人11月的選情，而非幫助選情。天空新聞認為，蒲亭聲稱支持賀錦麗，目的在諷刺和惡作劇，他內心是希望川普當選，因川普主張減少軍援烏克蘭，可提高俄軍勝算。CNN也分析，蒲亭說出這段話時，現場笑聲不斷，就該知道這是個玩笑，蒲亭當然不是挺賀錦麗，只是在影響民心打心理戰。