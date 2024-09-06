5人同獲第13屆工研院院士　黃仁勳、蘇姿丰「另類同台」

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工研院今（6）日舉行「第13屆工研院士授證典禮」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及超微（AMD）執行長蘇姿丰都獲授證。兩人雖然都未出席，但黃仁勳及蘇姿丰都以影片方式致詞，達到「另類同台」。工研院新科院士出爐，共有5人，包含黃仁勳、蘇姿丰，環球晶董事長徐秀蘭、宏碁董事長陳俊聖及台中榮民總醫院院長陳適安。黃仁勳透過影片表示，工研院在台灣科技與產業發展上扮演非凡的角色，正因如此也在全球科技發展上扮演了核心的角色，「如果不是工研院，台積電不會成立，也不會有晶圓代工模式的出現，與台積電相關的科技生態系也不可能形成。」他認為，工研院掌握了絕佳的機會，重點是這些科技促成AI的實現，因此認為工研院必須大膽地參與AI，認為這是工研院做出重大貢獻的機會。蘇姿丰則以影片表示，自己想要讚揚工研院，作為台灣創新育成中心角色，工研院具有獨特優勢，促進學術界、產業界及政府合作，可以更快將突破性技術推向市場，「台灣已經是科技業的領導者，而工研院可致力吸引並培訓更多台灣及世界各地的人才。」她鼓勵工研院繼續擴大全球影響力，並與國際夥伴合作創造解方。