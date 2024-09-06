桃源國中學生自創感謝曲　感謝各界援助校園重建順利迎接開學

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桃源國中於七月底遭受凱米颱風重創，包括教室、球場、柔道場等校園多處，均遭土石流破壞，除了建物損壞，也造成嚴重財損。高市府教育局長吳立森、市議員高忠德、桃源區代表會副主席顏莉華4曰專程到桃源國中，關心校園災後重建進度。吳立森肯定師生同心協力克服所有困難，讓校園短時間內恢復正常，順利迎接開學日。桃源國中校長陳世明說，目前校園中的水泥護岸工程、樹屋地板重新整理鋪設、運動場地的整理與修護，各項工程皆已接近完工階段，行政處室、教室的整理與搬遷也已順利完成。學校能以最快時間復原，開學日正常上課，感謝各界助力，並挹注重建經費，加強防災建設，提供師生安全的學習環境及校園空間。此外，風災肆虐後，尤其大力感謝國軍第八軍團五四工兵群支援清理土石，讓校園逐漸恢復原貌；另學校師生、部落居民全力參與救災行列，同心協力投入校園整理工作。吳立森表示，學校能在短期間恢復正常運作，除了感謝中央與市府提供救災資源外，尤其肯定校長陳世明帶領同仁投入重建，讓校園在最短時間正常運作，順利迎接開學日，也勉勵師生一同努力，早日讓校園恢復往日朝氣，學生學習都能大步前行。為了歡迎與感謝各界幫助桃源國中風災後重建，桃中布童凡響合唱團帶來精彩的自創曲「Uninang」，「Uninang」一詞為布農族語的「感謝」之意，同學們利用悠揚的歌聲，為風災期間各界的援助，傳達真摯的感謝。最後由校長為代表，致贈局長吳立森十字繡族服背心，獻上桃中師生的熱情與祝福。