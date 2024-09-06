許光漢提早出營！獲6小時榮譽休假　入伍後首現身媒體擠爆成功嶺

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▲軍中服役時態度相當認真的許光漢先是參加「替代役之歌」比賽獲得第三名的佳績與2小時的休假獎勵，後又因內務整理優良，拿到4小時的榮譽休假。（圖／《關於我和鬼變成家人的那件事》日本X）

▲因台劇想見你而爆紅的演員許光漢，在亞洲走紅，先是與日本新生代男偶像道枝駿佑合作拍片，近日又將事業版圖擴大到韓國，客串韓劇。（圖／Disney+）

近年以台劇《想見你》在亞洲爆紅的33歲男星許光漢，上月20日無預警宣布入伍，預計展開為期一年的軍中生活，讓不少海內外的「許太太們」淚灑送別，而許光漢在軍中的一舉一動也受到大量關注。歷經16天的新兵訓練後，在軍中表現優異的許光漢，成功獲得6小時的榮譽假，今（6）日中午迎來第一次休假，消息一出也吸引媒體擠爆成功嶺蹲點，實況轉播許光漢提早出營。許光漢上月低調入伍，入選分發到內政部「公益大使團」服替代役，此前也一樣要前往成功嶺營區做新兵入營訓練。在軍中服役時態度相當認真的他，先是與隊友參加「替代役之歌」比賽獲得第3名的佳績與2小時的休假獎勵，後又因內務整理優良，拿到4小時的榮譽休假。今日結束16天基礎訓練的他也在稍早被目擊獨自離開軍營。許光漢約於本日中午12點半時，獨自從部隊中走出，身著全黑的他帶著帽子口罩，一路向現場媒體揮手致謝，隨即坐上賓士保母車離開。由於許光漢的藝人身份，軍方為避免現場混亂、推擠的狀況發生，對他如何離營一事也相當重視，管訓中心也和經紀公司不斷協調最終方案，今日才確定由保母車到成功嶺門口迎接，讓他獨自出營。作為時下當紅藝人，許光漢的軍中生活也備受討論，日前曾有民眾爆料許光漢在服役期間享有特權，如訓練較為輕鬆、放寬缺課時數、可享用外食等特殊待遇，不過成功嶺長官出面反駁打臉謠傳，直言「不可能」開破例，表示許光漢在軍中與所有役男一起同吃同睡，不存在區別對待的問題。目前結束新訓的許光漢，將迎來8日休假，預計9月13日歸隊後也準備開始「公益大使團」的專業訓練。