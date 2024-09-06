摩羯超越凱米成「2024最強颱風」！估傍晚登陸中國　香港狂風豪雨

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▲摩羯颱風強大的威力，導致香港天氣相當不穩定，香港天文台也發布3號風球示警。（圖／香港天文台）

▲近幾天台灣水氣較多，尤其週末受到低壓帶影響，各地午後雷陣雨相當明顯。（圖／中央氣象署）

摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）成長相當驚人，今（6）日上午，近中心風速達每秒58公尺，正式超越前陣子侵襲台灣的「凱米」，成為2024年最強颱風，路徑將對「，鄰近的香港、澳門也將有明顯風雨，有相關行程規劃的民眾，務必留意颱風動態及航班資訊。中央氣象署指出，強烈颱風「摩羯」，今天上午位於鵝鑾鼻西南西方930公里的海面上，以每小時19公里的速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（每小時263公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑110公里。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文表示，「魔羯颱風再度增強，近中心風速達到每秒58公尺，暫時成為今年度的風王，。」而今年有登陸台灣經歷的強颱「凱米」，靠近台灣時，近中心最大風速為每秒53公尺。針對摩羯颱風威脅，香港天文台今天也發布「3號風球」，提醒民眾和摩羯颱風相關的雨帶，氣象署預報員趙竑指出，魔羯颱風的結構扎實，對海南島、中南半島影響極大，在摩羯颱風不斷往西移動的過程中，，南台灣有斷斷續續降雨，西半部午後雷陣雨也較明顯，週末開始，台灣又位大低壓帶內，天氣仍然不穩定。