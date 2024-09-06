U23世界盃棒球賽中華隊對戰南韓先發打線！富邦悍將王念好扛四棒

U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興開打，中華隊將於下午2點30分首戰交手韓國隊，先發打線出爐，由富邦悍將王念好扛第四棒，樂天曾家輝先發主投。中華隊要面對韓國先發左投18歲的金泰賢。中華隊打線有6人來自中職，總共有9位中職球員，包括未來已經要到中職報到，中信兄弟今年選秀好手伍立辰等人。
中華隊先發打序如下：
劉俊緯 - SS, 背號 2（味全龍）
鄭俊瑋 - 2B, 背號 6（台電）
林佳緯 - CF, 背號 7（統一獅）
王念好 - 3B, 背號 8（富邦悍將）
何恆佑 - 1B, 背號 23（統一獅）
黃柏叡 - RF, 背號 10（台電）
王順和 - LF, 背號 13（味全龍）
朱瑋潾 - C, 背號 57（合庫）
邱鑫 - DH, 背號 9（樂天桃猿）
先發投手:
曾家輝 - P, 背號 19（樂天桃猿）
韓國隊先發打線如下：
Kim Hyunjong - CF, 背號 37（LG雙子）
Lim Sangwoo - SS, 背號 52 （檀國大學）
Jeong Daeseon - 3B, 背號 25（樂天巨人）
Kim Donghyun - DH, 背號 14（成均館大學）
Choi Sungmin - RF, 背號 8（KT巫師）
Jeong Anseok - 1B, 背號 15（韓華鷹）
Kim Jinhyung - LF, 背號 16（延世大學附屬）
Ryu Hyeonjun - C, 背號 37（斗山熊）
Hong Daein - 2B, 背號 3（韓國外國語大學）
投手:
Kim Taehyun - P, 背號 19（光州第一高校）
U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)
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劉俊緯 - SS, 背號 2（味全龍）
鄭俊瑋 - 2B, 背號 6（台電）
林佳緯 - CF, 背號 7（統一獅）
王念好 - 3B, 背號 8（富邦悍將）
何恆佑 - 1B, 背號 23（統一獅）
黃柏叡 - RF, 背號 10（台電）
王順和 - LF, 背號 13（味全龍）
朱瑋潾 - C, 背號 57（合庫）
邱鑫 - DH, 背號 9（樂天桃猿）
先發投手:
曾家輝 - P, 背號 19（樂天桃猿）
韓國隊先發打線如下：
Kim Hyunjong - CF, 背號 37（LG雙子）
Lim Sangwoo - SS, 背號 52 （檀國大學）
Jeong Daeseon - 3B, 背號 25（樂天巨人）
Kim Donghyun - DH, 背號 14（成均館大學）
Choi Sungmin - RF, 背號 8（KT巫師）
Jeong Anseok - 1B, 背號 15（韓華鷹）
Kim Jinhyung - LF, 背號 16（延世大學附屬）
Ryu Hyeonjun - C, 背號 37（斗山熊）
Hong Daein - 2B, 背號 3（韓國外國語大學）
投手:
Kim Taehyun - P, 背號 19（光州第一高校）
U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育4台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。
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