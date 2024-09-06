房市／9月孩子開學去！信義房屋：居家清潔從這開始

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進入9月開學季，學生陸續回到校園，在家時間減少，家長們終於能好好進行居家環境整潔。根據信義房屋旗下平台信義居家內部數據，迎向開學季，9月起，居家清潔服務的詢問度大幅提升，信義居家觀察到：因清潔時間短，選擇單一空間或單一傢俱為主的鐘點清潔服務，已經成為許多人在預約居家清潔服務的選擇。空間上，以最頻繁使用到的客、餐廳及浴廁的預約量最高，9月的訂單量較8月成長一成。在單一項目上，則以大型又難清理的沙發與床墊，為最熱門的項目。信義居家表示，因為客、餐廳是大眾在家裡活動的主要區域，使用頻率高，尤其暑假期間，大家在家時間增加，更容易累積髒汙。趁著孩子回到校園，待在家時間變短，許多家長選擇在9月，清潔在家最常使用的客、餐廳，像是地板、桌椅、櫥櫃或傢俱外觀的清潔與保養，都有助於讓整體空間有煥然一新的效果；而浴廁本就是家中相對最潮濕、也最容易滋生細菌的空間，隨著暑假，待在家時間變多，頻繁使用下，更容易滋生細菌和髒汙，除了平日使用後的清潔之外，許多人更會定期進行浴廁深層清潔，像是容易累積汙垢的馬桶、或水垢的衛浴設備、磁磚牆壁、地板、及排水、排風口，才能維持浴廁的簡潔。此外，使用時間長、與人、寵物身體密切接觸的傢俱如沙發、床墊等大型家具，也容易累積髒污或是孳生塵蟎，造成生理和心理上的不適。這類傢俱因為和人體密切接觸，很容易因使用習慣，留下人體皮屑與毛髮、食物碎屑、寵物毛髮、排泄物、甚至是小朋友的嘔吐物、不小心打翻的飲料…等等，很難依靠一般的擦拭來清潔。信義居家也建議，若真的必須自行清潔，可試著使用乾淨的乾布，沾取中性清潔劑急救，不建議使用漂白水等清潔劑。或者請專業的清潔廠商進行處理和保養，更能解決問題。信義居家進一步說明，廠商在進行沙發和床墊清潔時，通常會有吸塵、去汙、清潔、保養、靜置等標準流程，整體時間約在4-6小時之間。信義居家表示，平常在家，好好維護空間、例如隨手清潔，物歸原位，有助於維持環境的整潔，而若是較為複雜的項目，例如大規模的消毒、浴廁霉斑、深層清潔；或是沙發和床墊的嚴重髒污或是防蟎，建議尋求專業廠商、或優質的服務平台如信義居家，尋求專業的居家清潔廠商來服務，為家庭成員提供一個更加健康的生活環境。