權值股帶頭衝、電金傳齊揚　台股漲247點、終結日K連4黑

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美國即將公布非農就業數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（5）日跌多漲少，不過台北股市今（6）日卻沒有一同走低，開盤上漲67.74點、來到21255.45點，雖然開高後迅速走低，不過在買盤推升之下翻紅，在權值股力挺之下，再加上高價IC設計股走高，終場上漲247.48點或1.17%，收在21435.19點，高低震盪336.57點，日K終結連4黑，成交量再度縮小到2682.5億元，創下1月29日以來新低量。此外，台股本周下跌832.9點或3.74%，周K拉出一根黑K棒。大盤走高之際，中小型股同樣走高，櫃買指數一度回測平盤，不過買單推升指數終場上漲0.59點或0.23%，收在261.8點，日K終結連4黑，成交量為956.47億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、喬福、長榮航、高鋒；個股成交值排行榜前五名為：台積電、大立光、廣達、鴻海、均豪。權值股今日全數走高，台積電以909元開出，盤中買氣持續增加，最後一盤爆出2610張買單，激勵股價終場收在最高價918元，上漲16元或1.77%，積利大盤指數就有128點；鴻海以175.5元開出，盤中最高一度來到178元，終場上漲1.5元或0.86%，收在176.5元，貢獻大盤指數就有7點；連續好幾天走弱的聯發科，今日回神反攻，最高一度來到1150元，終場上漲35元或3.15%，收在1145元，貢獻大盤指數就有18點；廣達則是受惠於第三季有望獲利表現佳，股價一度漲逾4%，終場上漲9.5元或3.85%，收在256.5元。廣達執行副總經理楊麒令昨日表示，下半年AI發展「漸入佳境、只會更好」，激勵電腦周邊類股指數上漲逾2%，來到今日漲幅排行冠軍，其中嘉澤上漲逾5%，緯創、技嘉、川湖上漲逾4%，世芯-KY、英業達、創意、緯穎、宏碁上漲逾3%，智原、仁寶上漲逾2%。其中創意今日開低走高，上漲35元或3.55%，終場收在1020元，成攻站回千元關卡，台股也樂擁14千金。創意在先前法說會上指出，創意在今年第二季的NRE（委託設計服務）收入創下單季新高，而到了第三季，由於消費性電子需求依然疲軟，預估NRE營收將回落雙位數百分比，晶圓量產服務營收則將與第二季持平，整體看來第三季營收將較第二季呈現季減個位數百分比。此外，半導體展今日持續開跑，設備概念股也同步走揚，瑞耘、京鼎亮燈漲停，萬潤漲逾9%，三聯漲逾5%，天虹、弘塑、德律漲逾4%。傳產由生技族群表現最亮眼，類股指數上漲逾1.6%，豪展亮燈漲停來到47.55元，台新藥、國邑上漲逾6%，保瑞上漲逾4%，美時上漲逾3%，樂斯科、合世、浩泰、天良、長佳智能、藥華藥、欣大健康、馬光-KY、生泰、皇將、安克漲逾2%。