肺癌連14年居死亡率最高！「這2類高風險族群」每2年1次免費篩檢

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肺癌已連續14年為我國癌症標準化死亡率最高的癌症，110年更成為癌症發生人數第1名。衛福部國健署表示，只要早期發現，5年存活率可達9成，呼籲具有肺癌家族史或重度吸菸史的高風險民眾，應接受免費肺癌篩檢。國健署表示，早期肺癌通常沒有明顯徵狀，很多人都在出現明顯症狀後才就醫，診斷時多為晚期，因此國健署於111年7月起推動高風險族群胸部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢。國健署表示，補助對象大致上分為2類高風險族群，一是具有肺癌家族史50歲到74歲男性、45歲到74歲女性，若其父母、子女、兄弟姊妹經確診為肺癌，可2年1次進行LDCT肺癌篩檢。其次則是重度吸菸者，50歲到74歲且吸菸史達每日1包、吸菸30年，或每日1.5包菸、吸菸20年，又或是仍在吸菸或戒菸未達15年的重度吸菸者，每2年可進行1次篩檢。國健署表示，為了順利安排肺癌篩檢，可打電話到醫院確認篩檢的資格與流程，若有吸菸情形，也務必於篩檢前接受本署特約機構提供的戒菸服務，才能進行檢查。並呼籲民眾，篩檢可以早期發現肺癌，但不能防止癌症發生，吸菸者及早戒菸，才是降低風險良方。根據國健署統計，自111年7月1日到113年6月30日間，有114445人次接受肺癌篩檢服務，找出1401名確診肺癌個案，其中有早期0期及1期個案，占83%，證實肺癌篩檢有助於早期發現。由於肺癌1期5年存活率近9成，若肺癌進展到第4期，存活率僅剩下1成。因此，國健署署長吳昭軍呼籲，篩檢後若結果顯示異常，務必遵循醫囑進行追蹤或確診，每2年定期篩檢，可以達到早期發現、早期治療，避免病情延誤。