中國移民「潤」去哪？日本遭大舉入侵　一年就多六萬人

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中國自疫情後。「潤(Run)」學崛起，許多中國民眾爭相移民世界各地，日本政府數據顯示，2023年居住在日本的3百多萬外國人中，中國人是數量最多的新移民，達82.2萬人，前一年僅76.2萬，一年就增加了六萬人。「潤學」(runxue)，這個字借用了英文單字「run」，用來形容逃往那些更安全繁榮的地方，在中國疫情仍強調清零封城期間，民眾不滿的情緒高漲，民眾移民意願大量增加，並在中國年輕一代的中產階級之間形成風潮。根據美聯社報導，中國移民正加速流往世界，現在是日本東京大學客座教授賈葭，過去曾要求習近平辭職下台而被中國拘留，儘管一度有意移居美國，但因簽證申請被擱置，所以仍留在日本，他也對日本的移民政策寬鬆程度感到驚訝。報導提到，選擇移居日本的中國人，多半是教育程度高的有錢人，相較於美國，他們認為日本的吸引力更大，因為地理位置接近加上豐富的文化，且日本移民政策也較能吸引高級專業人士。大量來自中國的投資人、企業家、知識分子、藝術家在日本購買房產，並尋求發展機會，日本政府數據顯示，去年在日本居住的300多萬外國人裡，有82萬2000人來自中國，高於1年前的76萬2000人和10年前的64萬9000人。