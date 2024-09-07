房市／新辦公需求湧現！信義房屋：中和廠辦交易翻倍成長

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▲2024年H1新北辦公市場前五大交易熱區。（圖／信義房屋提供）

信義全球資產公司觀察，受惠於辦公室租轉買、舊換新的市場需求，企業對屋齡較新的辦公室購置動能強勁，總計新北市辦公市場上半年成交金額已達到近三百億元，其中有近六成是由屋齡五年內辦公室所貢獻，而中和區辦公交易位列各區之冠，包括欣欣天然氣、宸曜科技、維田科技等上半年相繼在中和購置辦公室。據已揭露之實價登錄資料顯示，新北辦公市場上半年累計交易量達298億元、年增約34%；其中屋齡五年內辦公室交易額為170億元，佔總交易量的57%；從各行政區來看，前三大交易熱區依序為中和區、新莊區及汐止區，中和區交易額為94億元，包括欣欣天然氣斥資6.64億元買下遠雄擎光部分樓層。總經理林三智表示，中和為重要產業聚落，公司登記家數達1.8萬家、僅次於板橋區，中小企業進駐帶旺廠辦交易成長，近年也吸引遠雄、華固、國揚等品牌建商購地、推出廠辦產品，信義全球資產公司近期也成功協助買方布局中和廠辦，在中和、新莊等區域仍有多間辦公室銷售中。觀察新北辦公市場走勢，總經理林三智說明，隨著辦公商圈租金節節攀升，不少辦公大樓更出現漲租情形，加上土地價格走揚，未來辦公室銷售價格只高不低的預期心理，讓企業更加積極評估購入自用商用不動產，掀起由租轉買的購置熱潮。購置自用辦公室對於企業營運有三大優勢，首先是不用承擔屋主漲租壓力，或是租約到期屋主收回，導致公司需付出搬遷成本；其次是擁有自有不動產，可滿足公司資產配置多元規畫需求；其三，購入自用辦公室，空間布局可自行規劃調整，提升辦公效率與企業形象。另外還可發現，新北辦公市場交易主力以新屋為主，總經理林三智表示，從上半年新北辦公室交易屋齡級距來看，屋齡五年內占大宗，顯示市場對新的辦公產品有著強勁的購置動能，且買方多為具有新北地緣關係的中小企業，購置需求明確，推動市場成交速度也有加快趨勢。總經理林三智近一步說明，隨著AI、半導體、綠能等產業發展，加上ESG永續經營導向，企業對提升辦公環境、擴充空間需求都將明顯增加，買屋、換屋交易旺盛，熱度也擴展至預售案，預期整體辦公市場將迎接黃金三年。