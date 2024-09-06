創新私廚當道！《Famous Lee知名李》以永康街隱世美饌獲饕客好評

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《Famous Lee 知名李》主理人Andy。（圖／品牌提供）

▲《Famous Lee 知名李》邀請知名主廚坐鎮，融合了中式八大菜系的精華打造全新味蕾體驗。（圖／品牌提供）

▲在《Famous Lee 知名李》除了每道菜都是主廚Andy的心血結晶，更讓你在品嚐高級料理的過程中，隨時隨地感受到家的溫馨。（圖／品牌提供）

▲作為一個引領風潮的私廚，《Famous Lee 知名李》成功以獨特的烹調藝術和高品質的食材，打造了一個不僅讓人回味無窮的美食天地。（圖／品牌提供）

在這個飲食文化愈加講究的時代，一頓飯早已超越了單純的味覺享受，成為一種情感的寄託。而位於台北永康街巷弄深處的《Famous Lee 知名李》，正是這樣一個讓人放鬆心靈、感受家的溫暖的私密餐廳。這裡不僅僅是品嚐美味的場所，更是主理人Andy三十年職場生涯後，重新發現生活熱情的見證。主理人Andy曾在紡織貿易領域深耕30年，疫情期間與家人朋友相處的時光，讓他意識到自己對料理的熱愛與天賦。於是，他毅然放下紡織事業，將這份熱情投注於餐飲行業，創立了《Famous Lee 知名李》。這裡是一個如「自己人的灶腳」般的隱密空間，讓你在高級餐廳的氛圍中，也能享受家一般的自在。無論是與親友相聚，還是獨自一人放鬆，這裡都是一個不拘謹、不疏遠的溫馨天地。在《Famous Lee 知名李》除了每道菜都是主廚Andy的心血結晶，更讓你在品嚐高級料理的過程中，隨時隨地感受到家的溫馨。像是「小李的黑胡椒螃蟹」這道招牌菜便以新鮮的大沙公，搭配獨門秘製黑胡椒醬料料理而成。醬料除了融合了辛辣與香甜的完美比例，經過高溫爆炒後更讓鮮嫩多汁的螃蟹肉吸滿了濃郁滋味，吃下去每口都富含了餘韻無窮的辛香刺激，同時帶有隱隱的甜美尾韻，讓人吃完後不禁回味再三，人氣必點非這道莫屬。另一道深受食客喜愛的還有看上去色、香、味俱全的「乾拌麻辣牛三寶」。身為主廚花費心思的匠心之作，這道菜特別選用了三種不同部位，分別是毛肚、牛筋以及牛腱，讓人一入口便能品嚐到多層次的肉質口感，加上整道料理混合著花椒、辣椒以及些許蒜香，想像溫暖的麻辣香氣充斥口中加上微微的酸香味，完美地平衡了辣油的濃郁滋味，剛剛好的清爽度也令人回味無窮。此外老饕必點的還有這道大名鼎鼎的「霸王別姬」。來自江蘇徐州的名菜，菜名靈感來自虞姬的傳說，以雞翅巧妙地別在雞嘴裡來模擬「霸王別姬」的動作，也讓菜品不僅美味更充滿了趣味和文化氣息。除了命名別具巧思之外，食材部分則以放養文昌雞和甲魚為主角，經過數小時的慢煨讓雞肉和甲魚的鮮美風味充分融合，湯汁整體上喝起來濃郁卻不膩，可說是每一口、每一道工序都經過主廚的精心計算，最終才能成就了這道口感豐富、滋味悠長的絕品佳餚，千萬不可錯過。最後令人為之驚豔的壓軸，還有這道「仙鶴神針」。將珍貴魚翅和乳鴿結合，再加上金華火腿和油鴨髀用心燜燉，也讓食材的精華全都濃縮在這一道料理之中。特別值得一提的是，整道菜在烹調過程中完全不使用鹽和糖，而是依賴食材本身的天然風味，這種細膩的做法保留了每種食材獨特的香氣，最終融合成讓人驚喜的獨特口感，無論是魚翅的柔滑還是乳鴿的多汁，都讓人完美體會舌尖上的頂級享受！Famous Lee 知名李地址: 台北市大安區永康街2巷9號訂位專線: 0974 216 788