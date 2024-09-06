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泰勒絲進場加持！NFL開幕戰酋長27:20險勝烏鴉　贏在一個腳趾距離

記者路皓惟/綜合報導

▲NFL國家美式足球聯盟新賽季開幕戰，堪薩斯城酋長以27：20驚險擊敗巴爾的摩烏鴉，而流行巨星泰勒絲也現身球場支持男友Travis Kelce，成為比賽焦點。（圖／美聯社／達志影像）
▲NFL國家美式足球聯盟新賽季開幕戰，堪薩斯城酋長以27：20驚險擊敗巴爾的摩烏鴉，而流行巨星泰勒絲也現身球場支持男友Travis Kelce，成為比賽焦點。（圖／美聯社／達志影像）
NFL國家美式足球聯盟新賽季今（6）日火熱開打，開幕戰由衛冕軍堪薩斯城酋長出戰巴爾的摩烏鴉隊，最終靠著對手Isaiah Likely因腳尖踩線導致達陣遭到取消，終場酋長就以27：20驚險擊敗烏鴉，除了比賽之外，泰勒絲（Taylor Swift）現身支持男友Travis Kelce，也成為本場開幕戰的焦點。

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贏在一個腳趾　酋長驚險拿下開幕戰

本場比賽高潮迭起，烏鴉隊近端鋒Isaiah Likely在第四節讀秒階段接球達陣，試圖將比賽帶入延長賽，但經重播回放後，確認其腳趾已經踩到邊線，被判定出界，故裁判推翻達陣判決，酋長隊在主場驚險奪勝。

酋長隊的這場勝利，除了關鍵時刻的防守外，菜鳥外接手Xavier Worthy功不可沒，他在生涯首秀攻下兩次長達陣，包括第一節的21碼達陣，成為NFL歷史上首位在職業生涯首場比賽以接球、跑陣方式各達成一次超過20碼達陣的球員。

泰勒絲現身替男友加油　酋長勝率超高

酋長當家四分衛Patrick Mahomes繼續展現超級盃MVP的高水準，28次傳球完成20次，傳出291碼和1次達陣。巴爾的摩烏鴉隊明星四分衛Lamar Jackson傳出273碼，包括1次傳球達陣，並跑出122碼，雖然最終無力挽回局勢，但表現依然亮眼。

不僅因開幕戰吸引大量目光，流行巨星泰勒絲（Taylor Swift）再次現身酋長主場，用行動支持男友Travis Kelce，泰勒絲的到來似乎再次為酋長隊帶來好運，在她現身觀戰的比賽中，酋長戰績為10勝3敗，勝率高達7成6。


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