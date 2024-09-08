止痛藥別狂吃！專家曝最常用藥「單日上限」　貼布不超過6小時

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▲台灣人愛用貼布，但要注意使用時間，避免貼著入睡。（圖／記者黃韻文攝）

現代生活中，頭痛、肌肉酸痛等不適症狀經常造成困擾，因此民眾家中多備有止痛藥，不過，對於其正確用法及可能副作用，不少卻始終搞不清楚，例如許多長輩會擔心止痛藥吃多會洗腎，對此專家說，最常用的止痛藥乙醯胺酚，若大量服用合併飲酒恐傷肝，但沒有傷腎疑慮，只要依照指示服用，並無健康風險。台北市立聯合醫院陽明院區藥劑科藥師陳又任說，市售止痛藥成份有兩大類，包括含有乙醯胺酚（Acetaminophen）的中樞止痛藥，另一類是非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），兩者在市面上皆有指示用藥。陳又任指出，乙醯胺酚適用治療輕度至中度疼痛，並有解熱作用，通常用於肌肉、骨骼及其他非神經組織受傷所引發的疼痛，本沒有腎毒性，也無腸胃道、心臟血管系統毒性，一般常用頻率為每4~6小時使用一次，成人一天使用不超過4g，因此若以一顆500mg/tab推算，不宜超過8顆。若乙醯胺酚使用超過劑量，同時併用酒品，則易對肝臟造成毒性。此外，由於許多綜合感冒藥、退燒藥水中含有乙醯胺酚的成份，所以若服用多種藥物，一定要注意是否過量。對於非固醇類消炎藥，陳又任表示，可用來治療輕度至中度與炎症相關的疼痛，常見成份例如伊普芬（ibuprofen），對於肌肉、骨骼或其他非神經組織受傷所引發的疼痛有效，具抗發炎及解熱作用，但若連續使用超過一週以上，應注意其對腎臟功能及胃腸道的傷害，且如有藥品過敏病史、消化性潰瘍病史、心臟病史、腎臟病史、腦血管及周邊動脈疾病史者，均宜小心使用。此外，若是外用貼布劑型，也要注意使用時間約為4~6小時，時間過長易引起皮膚紅癢，一旦產生過敏反應，應停止使用。陳又任強調，在使用止痛藥前，應培養正確使用觀念，若有長期疼痛，則宜找醫師診治，有任何疑問，可諮詢醫師或藥師，才能確保用藥安全。