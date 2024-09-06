蒲亭聲稱支持賀錦麗　川普回應意有所指：不知是辱了我還是幫了我

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5日表示，儘管他是美國前總統川普（Donald Trump）的擁護者，但他在11月總統大選支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），還被白宮呼籲「停止干預」美國選舉。不過近年美俄關係不佳，蒲亭突如其來的發聲，也讓人懷疑他葫蘆裡是在賣什麼藥。另一方面，川普在被問及此事時，則是意有所指的說，不知道蒲亭是侮辱了他，還是幫了他一個忙。根據《今日美國》報導，蒲亭5日在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的「東方經濟論壇」（Eastern Economic Forum），聲稱，賀錦麗的笑容是如此富有表現力和感染力，這意味著她一切都很好，並說「美國總統拜登（Joe Biden）已建議選民支持賀錦麗女士，我們也將會支持她。」值得注意的是，蒲亭發表這番言論之際，正值美國政府起訴涉嫌介選的2名俄羅斯公民，並查封30多個涉嫌影響美國大選活動的網路網域。而且川普也曾因2016年俄羅斯疑似干預美國大選（通俄門）而受到調查，川普還指控這是拜登政府試圖通過復活「俄羅斯騙局」，來使此次大選有利於民主黨。川普本人於當地時間週四，在紐約出席活動時，笑稱：「我不知道我是否受到了侮辱，還是他幫了我一個忙？不曉得我是否該打個電話感謝他。」報導提到，川普的批評者一直都有把矛頭指向川普與蒲亭的關係。本週賀錦麗的競選團隊發言人也告訴美媒：「每個人都知道世界各地的獨裁者和惡霸，在這次選舉中更喜歡誰。」