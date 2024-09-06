廣達8月營收年月雙增、創歷史新高　AI帶動出貨！看後市表現亮眼

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代工大廠廣達今（6）日公布8月營收為新台幣1451.77億元，月增16.8%、年增43.2%，呈年月雙增態勢，創下歷史新高紀錄，單月營收表現不僅連續4個月維持向上成長，也正式坐穩單月營收千億元寶座。廣達合併累積前8個月營收達新台幣8383.33億元，年增19.9%。展望未來，預估在AI伺服器的持續出貨之下，其整體成長的腳步也將會越發加速。廣達執行副總楊麒令昨日出席「2024達梭系統台灣年度高峰論壇暨SIMULIA用戶大會」，針對AI市況，他認為供應鏈情況持續轉佳，下半年AI發展更好，雖然有些產品進入轉換期，市場對輝達Hopper架構等既有產品需求還是非常強勁。此外，楊麒令也表示，預期廣達第三季財報也會延續第二季有更好表現。市場預期，廣達下半年AI伺服器占整體伺服器營收將由50%起跳持續攀升，將顯著挹注公司營運表現。廣達第二季毛利率衝上8.58%，呈現「三率三升」，三率同寫20年新高，稅後純益為新台幣151.28億元，每股純益3.92元；上半年獲利為新台幣271.96億元，年增逾六成，為同期最佳，每股大賺7.06元。受惠於第三季有望獲利表現佳，廣達今日股價一度漲逾4%，來到260元，一度站上5日線，終場上漲9.5元或3.85%，收在256.5元，日K終結連2黑。