特企／日本第一排油煙機品牌在台分公司成立　台灣富士皇新品發表

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自1941年創立以來，富士工業株式会社以人為本，创造匠心製造的价值。歷經83年的發展，這份對品質的執著從未改變。1973年，我們在日本開啟了備受矚目的排油煙機研發製造之路。「改善空氣，改善環境，讓明天更美好」——這是我們不變的目標。我們不斷追求創新，勇於挑戰未來。隨著時間的推移，我們持續引進符合時代潮流的創新設計與技術，逐步成為日本市場的重要領導者。而今，我們勇於迎接挑戰，決心將FUJIOH品牌推向全球，成為具有高度辨識度的國際品牌。在2023年12月，我們在台灣成立了富士皇股份有限公司，致力於為台灣廣大消費者提供卓越的廚房電器產品。我們相信，FUJIOH將成為台灣市場上讓我們引以為傲的日本品牌。作為排油煙機產業的先行者，FUJIOH肩負的不僅是榮耀，更是責任。我們秉持匠人精神，將「改善空氣」作為切入點，邁向全新的「改善環境」事業，矢志不渝地前行。「改變，改變，再改變」——這句話正是我們不斷創新的決心與意志的展現。為了進一步提升排油煙機的效能，FUJIOH推出了獨特塗層技術與増壓整流板，這些創新設計使我們的產品在全方位捕捉油煙上更具卓越表現。FUJIOH排油煙機的核心包括精心設計的増壓整流面板、風扇、過濾網和油槽，這些元件協同作用，有效捕捉並過濾油煙，轉化為油，比傳統油煙機更高效地收集油煙。每台FUJIOH排油煙機均配備由日本製造的親水性塗層過濾網，這項塗層技術使得油污在遇水時能迅速脫離過濾網表面，僅需清水即可輕鬆清洗，無需頻繁更換過濾網，持久耐用。排油煙機內的超級Kirei風扇更是增強了油煙捕捉能力。風扇表面覆有超級Kirei塗層，有效減低油污積聚，使風扇和排油煙機內部保持清潔，延長使用壽命。排油煙機的外表面同樣採用特殊防油塗層，僅需用濕布輕擦，便能輕鬆去除油污，讓您的排油煙機長保潔淨。9月5日在台灣舉辦的首場發佈會，日本富士業株式會社的代表取締役社長柏村先生也親自來台, 並在發布會上公開表達: 「我們希望向各位展示FUJIOH的技術實力及其可能性。除了在台灣市場推出的產品線，我們也帶來了在日本及其他國家廣受好評的代表機型。希望各位能仔細觀看，並給予我們寶貴的反饋意見。」 活動當天，台灣富士皇股份有限公司邀請許多台灣商業夥伴親身體驗這些最新、最出色的產品，獲得大家一致的好評。 有著這個充滿信心的開始，我們已準備好為台灣家庭帶來新價值和巨大的影響力！* 富士工業集團在日本家用抽油煙機市場占有率第一。 (東京商工研究所 2021 年 4 月調查，包括 ODM 產品）。* FUJIOH 是富士工業集團的企業品牌。