美國加強對中國高科技管制　郭智輝：我們應該會跟進

我是廣告 請繼續往下閱讀

美中貿易戰已展開6年以上，美國商務部宣布，針對量子運算與半導體製造設備等關鍵技術，對中國等競爭對手實施更嚴格的出口管制。經濟部長郭智輝今（6）日表示，台灣尊重世界規範，不能獨立於友好國家規範之外，因此，「我想我們（台灣政府）應該會跟進」美國商務部聲明提及，將管制量子電腦及組件、環繞式閘極結構電晶體（GAAFET）以及半導體製程設備等對中國等競爭國家出口，並要求業者須通報從事量子電腦技術開發的外籍員工資訊；聲明還指出，日本、荷蘭等盟友都會響應。對此，郭智輝參加工研院院士授證典禮時也表態，台灣應當跟進，「我們都是尊重世界的規範，台灣不能獨立於世界友好國家的規範之外，我想我們會跟進。」另外，他也提到，台灣在過去，我想我們半導體或者是AI的硬體大概全球第一名，今後大家要努力，結合工業院的這個能量，我們希望把在４年內有機會把台灣AI軟體應用產業推到世界前３名。