變頻冷氣「出門不關」更省電？台電闢謠：哪個詐騙集團放的假消息

雖然已經進入九月份，但氣溫依舊炎熱，許多人家中還是開著冷氣，6月到9月夏季電費的最後一張電費帳單，也即將到來。不過日前更有一段「出門10小時回家，變頻冷氣不關更省錢」短影片瘋傳，也讓台電忍不住拍片闢謠：「這是哪個詐騙集團放出來的假消息？」同時公布最佳使用冷氣的方法。
近年來有越來越多民眾將家中冷氣更換成能源效率第1級+cspf值高的新冷氣，更有人開始實測一整天不關冷氣，電費帳單金額是否會大量增加，日前在影音平台上，更有一段「出門10小時回家，變頻冷氣不關再省錢」的影片瘋傳。
針對此事，台電總經理陳銘樹也特地拍影片澄清：「這是哪個詐騙集團放出來的假消息？」隨後解釋，雖然變頻冷氣的確省電，但出門10小時不關機，為了維持室內固定溫度，壓縮機仍需要持續運轉，累計下來的用電還是會比出門關掉冷氣高，並建議「短時間外出大約30分鐘內，可以考慮不關冷氣，但長時間外出，台電還是建議您要關冷氣，省電也省荷包」。
據《MyGoPen》報導，台電說明，謠傳影片對「開啟冷氣時所消耗的用電度數」有誤解，1度電計算是指消耗功率1kW乘上連續使用1小時=1kWh。正因為變頻冷氣特性僅在開啟時消耗功率較高，約接近額定功率，但這個現象持續時間短，故耗電度數不高，但仍不建議短時間開關次數過高，但也提醒長時間出門時關掉冷氣才是節省用電及電費上策。
台電電力粉絲團也曾舉例，「變頻冷氣開整天與吹8小時，哪個比較省？」隨後解答，除了考慮電器耗不耗電，「使用時間」長短也很關鍵，開整天用電量絕對比只吹8小時多。
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針對此事，台電總經理陳銘樹也特地拍影片澄清：「這是哪個詐騙集團放出來的假消息？」隨後解釋，雖然變頻冷氣的確省電，但出門10小時不關機，為了維持室內固定溫度，壓縮機仍需要持續運轉，累計下來的用電還是會比出門關掉冷氣高，並建議「短時間外出大約30分鐘內，可以考慮不關冷氣，但長時間外出，台電還是建議您要關冷氣，省電也省荷包」。
據《MyGoPen》報導，台電說明，謠傳影片對「開啟冷氣時所消耗的用電度數」有誤解，1度電計算是指消耗功率1kW乘上連續使用1小時=1kWh。正因為變頻冷氣特性僅在開啟時消耗功率較高，約接近額定功率，但這個現象持續時間短，故耗電度數不高，但仍不建議短時間開關次數過高，但也提醒長時間出門時關掉冷氣才是節省用電及電費上策。
台電電力粉絲團也曾舉例，「變頻冷氣開整天與吹8小時，哪個比較省？」隨後解答，除了考慮電器耗不耗電，「使用時間」長短也很關鍵，開整天用電量絕對比只吹8小時多。