子瑜SOLO專輯今日推出！MV附上中文字幕　粉絲大讚超寵粉

南韓大勢女團TWICE成員周子瑜今（6）日發行人生第1張SOLO專輯專輯《abouTZU》，主打歌〈Run Away〉稍早上線不到3小時已突破80萬點閱。而值得注意的是，身為台灣籍成員，子瑜在MV中附上中文版的字幕翻譯，令許多台灣粉絲相當驚喜。
〈Run Away〉推出中文字幕 台灣粉絲超警喜！
子瑜發布的第1張個人專輯《abouTZU》中共收錄了6首歌曲，包含由JYP負責作詞的主打歌〈Run Away〉、與BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉、由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，以及子瑜親自作詞的韓文歌〈Fly〉等。
而今日中午上架的〈Run Away〉中，歌曲風格偏向電子音樂，節奏輕快，旋律十分洗腦。單曲共有8個版本的字幕翻譯，有粉絲發現其中一版竟為中文，令台灣歌迷相當驚喜，直呼子瑜根本超寵粉。
自己爭取Solo機會 版權收益將捐出
TWICE出道至今已邁入第9年，繼隊長娜璉、人氣成員志效後，子瑜成為團體中第3位SOLO出道的成員。昨（5）日子瑜首度在韓國召開個人記者會，她透露因看到很多人SOLO出道後，覺得「我也想試試看」，便鼓起勇氣跟公司爭取，最後也順利獲得發片機會。
子瑜表示專輯中收錄的〈Fly〉為她親自作詞的曲目，若收到版權費的話，將全數捐出，幫助更多需要幫助的人：「如果我的歌曲得到了很多人的喜愛，我想捐出我收到的版權費，這樣我可以幫助更多的人！」
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》
〈Run Away〉中文歌詞
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
這是我的警訊，你對我的渴望
確實存在嗎
當你投向我的懷抱後，就沒有回頭的機會
準備好了嗎？
在你下定決心前會觀察你
凝視你
我現在知道就是你了
我會給你一切，準備好了嗎？
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
你準備好要
談一場真心的戀愛了嗎
我對你的這份愛
你今晚準備好了嗎
很難下定決心
一旦決定了，我就會脫胎換骨
不回頭地把一切都給你
準備好接受了嗎？
你將遇見前所未見的我
所以好好把握
但在我給你一切之前
最後再問你一次
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
你準備好要
談一場真心的戀愛了嗎
我對你的這份愛
你今晚準備好了嗎
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子瑜發布的第1張個人專輯《abouTZU》中共收錄了6首歌曲，包含由JYP負責作詞的主打歌〈Run Away〉、與BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉、由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，以及子瑜親自作詞的韓文歌〈Fly〉等。
而今日中午上架的〈Run Away〉中，歌曲風格偏向電子音樂，節奏輕快，旋律十分洗腦。單曲共有8個版本的字幕翻譯，有粉絲發現其中一版竟為中文，令台灣歌迷相當驚喜，直呼子瑜根本超寵粉。
自己爭取Solo機會 版權收益將捐出
TWICE出道至今已邁入第9年，繼隊長娜璉、人氣成員志效後，子瑜成為團體中第3位SOLO出道的成員。昨（5）日子瑜首度在韓國召開個人記者會，她透露因看到很多人SOLO出道後，覺得「我也想試試看」，便鼓起勇氣跟公司爭取，最後也順利獲得發片機會。
子瑜表示專輯中收錄的〈Fly〉為她親自作詞的曲目，若收到版權費的話，將全數捐出，幫助更多需要幫助的人：「如果我的歌曲得到了很多人的喜愛，我想捐出我收到的版權費，這樣我可以幫助更多的人！」
周子瑜（쯔위）小檔案
生 日：1999年6月14日（25歲）
學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科
出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）
公 司：JYP娛樂
出道地：南韓、日本、美國
出道作：
🇰🇷南韓／《The Story Begins》
🇯🇵日本／《#TWICE》
🇺🇸美國／《The Feels》
🇰🇷個人／《abouTZU》
〈Run Away〉中文歌詞
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
這是我的警訊，你對我的渴望
確實存在嗎
當你投向我的懷抱後，就沒有回頭的機會
準備好了嗎？
在你下定決心前會觀察你
凝視你
我現在知道就是你了
我會給你一切，準備好了嗎？
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
你準備好要
談一場真心的戀愛了嗎
我對你的這份愛
你今晚準備好了嗎
很難下定決心
一旦決定了，我就會脫胎換骨
不回頭地把一切都給你
準備好接受了嗎？
你將遇見前所未見的我
所以好好把握
但在我給你一切之前
最後再問你一次
逃跑吧，在太遲之前給你機會
抱住我後，你就會乞求我留下
現在答應我，準備好了就會按下播放鍵
我專為你準備的戀愛交響曲
你今晚準備好了嗎
你準備好要
談一場真心的戀愛了嗎
我對你的這份愛
你今晚準備好了嗎