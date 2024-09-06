子瑜SOLO專輯今日推出！MV附上中文字幕　粉絲大讚超寵粉

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▲子瑜第1張SOLO專輯《abouTZU》今（6）日上架，主打歌〈Run Away〉中驚喜附上中文字幕翻譯。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲周子瑜昨日首度在韓召開個人記者會，已成熟性感模樣示人。（圖／JYP娛樂）

▲子瑜的主打歌〈Run Away〉由JYP老闆朴軫永操刀，舞曲旋律超洗腦，整體氛圍相當歡樂。（圖／TWICE IG）

南韓大勢女團TWICE成員周子瑜今（6）日發行人生第1張SOLO專輯專輯《abouTZU》，主打歌〈Run Away〉稍早上線不到3小時已突破80萬點閱。而值得注意的是，身為台灣籍成員，子瑜在MV中附上中文版的字幕翻譯，令許多台灣粉絲相當驚喜。子瑜發布的第1張個人專輯《abouTZU》中共收錄了6首歌曲，包含由JYP負責作詞的主打歌〈Run Away〉、與BTOB成員PENIEL合唱的〈Heartbreak In Heaven〉、由pH-1作詞並獻聲的〈Lazy Baby〉，以及子瑜親自作詞的韓文歌〈Fly〉等。而今日中午上架的〈Run Away〉中，歌曲風格偏向電子音樂，節奏輕快，旋律十分洗腦。單曲共有8個版本的字幕翻譯，有粉絲發現其中一版竟為中文，令台灣歌迷相當驚喜，直呼子瑜根本超寵粉。TWICE出道至今已邁入第9年，繼隊長娜璉、人氣成員志效後，子瑜成為團體中第3位SOLO出道的成員。昨（5）日子瑜首度在韓國召開個人記者會，她透露因看到很多人SOLO出道後，覺得「我也想試試看」，便鼓起勇氣跟公司爭取，最後也順利獲得發片機會。子瑜表示專輯中收錄的〈Fly〉為她親自作詞的曲目，若收到版權費的話，將全數捐出，幫助更多需要幫助的人：「如果我的歌曲得到了很多人的喜愛，我想捐出我收到的版權費，這樣我可以幫助更多的人！」生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》逃跑吧，在太遲之前給你機會抱住我後，你就會乞求我留下現在答應我，準備好了就會按下播放鍵我專為你準備的戀愛交響曲你今晚準備好了嗎這是我的警訊，你對我的渴望確實存在嗎當你投向我的懷抱後，就沒有回頭的機會準備好了嗎？在你下定決心前會觀察你凝視你我現在知道就是你了我會給你一切，準備好了嗎？逃跑吧，在太遲之前給你機會抱住我後，你就會乞求我留下現在答應我，準備好了就會按下播放鍵我專為你準備的戀愛交響曲你今晚準備好了嗎你準備好要談一場真心的戀愛了嗎我對你的這份愛你今晚準備好了嗎很難下定決心一旦決定了，我就會脫胎換骨不回頭地把一切都給你準備好接受了嗎？你將遇見前所未見的我所以好好把握但在我給你一切之前最後再問你一次逃跑吧，在太遲之前給你機會抱住我後，你就會乞求我留下現在答應我，準備好了就會按下播放鍵我專為你準備的戀愛交響曲你今晚準備好了嗎你準備好要談一場真心的戀愛了嗎我對你的這份愛你今晚準備好了嗎