電動行李箱爆紅！能變小機車飆13公里　空姐1原因苦勸：不要帶了

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▲一名遊客駕駛電動行李箱前往曼谷廊曼機場。（示意圖／翻攝自ThaiPBS)

▲電動行李箱最高時速可達每小時13公里，根據日本法規將被視為「電動自行車」，更有旅客已經因此被警察逮捕。（圖／翻攝日本新聞台）

近年來市面上出現一種「電動行李箱」，能夠一秒變身成小型電動機車，讓旅客緩解不斷走路的疲勞，移動速度甚至能達時速13公里以上，但這款商品在社群上夯爆，連韓星都超愛，卻在各國機場、觀光地釀成亂象，同時空服員也點出「重量問題」，忍不住苦勸旅客們「不要再帶電動行李箱登機了」。近期有空服員在社群Threads上發文呼籲，「希望各位旅客不要再帶電動行李箱登機了」，隨後曬出一張電動行李箱所使用的電池，在機場櫃檯秤重的實際畫面，空服員也忍不住感慨，「到底哪家航空公司手提可以帶呢？走路不方便的可以選擇坐輪椅坐娃娃車，望周知」。建議文曝光後，立刻吸引大批旅客共鳴，「超多網紅在開團購的」、「機場越來越常看到，速度很快但超危險，撞到人怎麼辦」、「最近剛飛韓國，去程回程都有看到成年男女在坐」，還有車站站務員也呼籲；「身為車站站務員，有時也會遇到把電動行李箱當助行器的旅客，我們也是要求把電池拆掉才能進站，那東西就不是法定輔具啊」。事實上這種電動行李箱，在幾年前就因為被韓國女子天BlackPink成員在演唱會中騎乘亮相，瞬間成為大批粉絲跟風買進的潮流產品。許多旅客出國時也都會帶上它，在旅行中做代步用途。不過大量的電動行李箱在日本觀光區，也造成了安全疑慮，今年3月份在大阪府大阪市此花區，就有一位30歲女性觀光客，因為騎上這款電動行李箱，在街頭上移動，而被警方攔查。事後警方也發現，因為電動行李箱最高時速可達每小時13公里，根據日本法規將被視為「電動自行車」，這在當地必須有駕照才能使用，再加上電動行李箱沒有頭燈，以及其他安全配置，也不被允許在日本街頭上使用，最終這位旅客就被依「無照駕駛」罪起訴。