高鐵延伸屏東　陳世凱：年底前確定路線

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交通部長陳世凱今（6）日視察高鐵屏東車站特定區，陳世凱表示，高鐵南北延伸為行政院「均衡臺灣」重要計畫，高鐵延伸屏東已進入最後評估階段，將於年底前確認路廊方案，現階段屏東車站可以先行規劃，相信未來會是屏東人的驕傲與亮點，另請於高鐵屏東站預留尾軌，俾利後續高鐵延伸。至於高鐵屏東站特定區聯外道路，將另案規劃辦理。交通部說明，高鐵屏東站未來是高、臺鐵交會轉運樞紐，為配合高鐵延伸屏東，高速鐵路屏東車站特定區計畫面積307.15公頃，範圍內包含運動休閒園區、屏科實驗高中、科技產業園區（擴區）、科學園區等重大建設計畫，周邊產業、生活、商業機能已經完備，並以高科技產業為主軸之高鐵特定區。交通部指出，都市計畫進度已超前，4月30日內政部都委會審議通過，屏東縣政府已依實際發展需要，先於8月27日發布實施主要計畫第一階段（非區段徵收開發部分），另第二階段（區段徵收開發部分）刻正辦理區段徵收前置作業，將俟完成區段徵收公告及補償費發放後發布實施。陳世凱表示，高鐵屏東車站特定區都市計畫已部分公告實施，特定區範圍內屏東科學園區、科技產業園區、實驗中學已進入施工階段，而高鐵延伸屏東目前鐵道局評估相關方案系統技術已進入最後階段，將於年底前確認路線，儘速進入執行，將屏東納入高鐵一日生活圈，結合便捷的軌道交通與車站特定區高科技、運動休閒等產業開發，為發展屏東、均衡臺灣帶來關鍵力量。