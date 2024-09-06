酒駕拒檢衝撞員警　3民眾助警圍捕　警開12槍逮人

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臺中市警方於昨（5）日下午17時許在北屯區敦富路好市多賣場附近逮捕一名拒檢逃逸且駕車衝撞員警之犯嫌，員警為防止危害，保護往來人車安全，遂開12槍制止其衝撞。在鄭嫌困獸之鬥時，3位路過追捕現場的民眾見義勇為，以車輛阻止鄭嫌逃逸。最終在警民合作下，成功將鄭嫌壓制逮捕，鄭嫌經酒精呼氣檢測，酒測值超標，全案依公共危險罪及妨害公務罪移送臺中地檢署偵辦。113年9月5日17時許，臺中市政府警察局松安派出所員警執行違規取締勤務時，遇到疑似酒駕之自小客車（鄭男，68年次）拒檢衝撞。當時有3位民眾路過追捕現場，見鄭嫌準備駕車逃跑之際，見義勇為，主動駕駛車輛協助警方包抄圍堵鄭嫌。白色福特駕駛蔣男將車打橫阻斷鄭嫌逃跑路線，灰色福斯駕駛鄭男則是與白色大貨車駕駛朱男合力封閉後方車道，將鄭嫌退路擋下，阻止他逆向逃跑。鄭嫌在民眾的包圍下插翅難飛，想跑也跑不了，警方支援警力隨即趕到，一舉將鄭嫌拿下。警方表示，臺中市警民一心，堅持犯罪零容忍，只要敢在臺中犯罪，絕對會將不法分子逮捕歸案，從嚴從速偵辦，以保護市民生命財產安全。臺中市民英勇助人團結互助，不論中捷事件或是本次協助警方攔截拒捕逃犯，皆為自發參與，儼然是臺中的城市英雄，與臺中市府攜手維護地方治安，共創安居城市。