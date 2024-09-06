驚！全台最高麻辣鍋「麻辣45」創始店要關了　原因、最後營業日曝

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▲「麻辣45」首間台北本店坐落在台北信義區微風信義45樓，能一覽270度高空景色。（圖／乾杯集團提供）

▲小福利麻辣鍋除了可以吃鍋涮煮高檔肉品與生猛海鮮，自助餐檯上還有多種熟食可以無限量拿取，而9月開始將調整價格，平日午餐與晚餐時段竟降價100元。（圖／饗賓集團提供）

乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」今(6)日宣布，，因此台北本店將於2024年10月14日正式歇業，9月13日起推出全面88折感謝回饋活動，誠摯謝謝每位顧客5年來的支持與愛戴，於9月10日00:00開放訂位。若有進一步規劃將在第一時間通知大家。熄燈之後，想吃到「麻辣45」，將只剩轉型為吃到飽型態的台中中港店。「麻辣45」為乾杯集團旗下第一個麻辣火鍋品牌，於2019年創立，以集團強項「和牛」結合「正宗重慶麻辣鍋」，研發出全台首創100%使用和牛油的重慶式麻辣鍋，集頂級和牛油鍋底、百種上乘食材、重慶特色料理等美味亮點。加上首間台北本店坐落在台北信義區微風信義45樓，能一覽270度高空景色，成為全台最高的麻辣火鍋景觀餐廳，一開幕瞬間引起高度話題，累積不少喜愛重慶麻辣鍋的饕客。招牌的「和牛油重慶麻辣鍋」號稱不惜重本，以「大量和牛油、重慶原裝辛香料、水」製成，濃厚香氣與醇厚味道，來自於拌炒的底料與和牛油，與台式麻辣鍋以「高湯」為主要入味來源、湯頭可飲用截然不同。有別於使用一般牛油重慶麻辣鍋的油膩辛辣，和牛油的口感更加輕薄不膩口，能很好的貼近台灣民眾不適重油重鹹的口味喜好，品嚐重慶麻辣鍋美味。，誠摯謝謝每位顧客5年來的支持與愛戴，並於另外，饗賓集團的火鍋品牌「小福利麻辣鍋」，除了可以吃鍋涮煮高檔肉品與生猛海鮮，自助餐檯上還有多種熟食，通通可以無限量拿取，而9月開始，小福利將調整價格，其中，平日午餐與晚餐時段竟都降價100元。目前餐價為平日午餐每人798元、平日晚餐898元、假日全日則為每人998元。