聯合公園回歸！查斯特逝世7年再加新主唱　11月發歌明年巡演開跑

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▲聯合公園自主唱查斯特（右一）輕生後沉寂長達7年之久，重新出發的消息也讓其他團員們相當期待。（圖／WARNERMUSICAU）

▲來自洛杉磯的艾蜜莉阿姆斯壯，原為搖滾樂團Dead Sara的創辦人、主唱兼製作人，曲風深受70年代的民謠、藍調的影響。（圖／emilyarmstrong IG）

美國傳奇搖滾樂團聯合公園（Linkin Park）早年間曾紅透一時，不過主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）卻在當紅之際，於2017年時選擇輕生，事後團員們也各自專注發展自己的音樂創作，當年的紅團也逐漸沉寂。沒想到時隔7年，聯合公園在今（6）日驚喜宣布將注入新血，邀請艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）進入團隊擔任新主唱和加入新鼓手柯林布里頓（Colin Brittain），還宣布將推出新專輯並在2025年開啟全新巡演，即將重新出發。聯合公園沉寂長達7年之久，卻在上週突然發出倒數計時的影片，讓歌迷們紛紛猜測會有什麼大動作，聯合公園也不負眾望的率先公布，今年將在美國、英國、德國、韓國等多地展開巡演，明年開始「大規模世界巡迴」。不只有巡演的好消息，聯合公園也準備在11月15日推出全新單曲《From Zero》讓苦等7年的百萬歌迷們興奮不已。除了歌迷，久違重聚的團員們對於加入新成員、重新出發亦相當期待，也十分肯定新主唱艾蜜莉、新鼓手柯林的實力。談到團體活動暫緩的這7年，DJ喬瑟夫也表示，當時失去親如家人的前主唱查斯特時，真的相當黑暗，他也十分迷茫能走多遠。最終還是不想讓歌迷失望，才決心重回舞台。艾蜜莉阿姆斯壯原為搖滾樂團Dead Sara的創辦人、主唱兼製作人，出生於美國洛杉磯的她自11歲起開始展獨特的音樂天賦，學習寫歌、彈吉他，15歲時正式展開歌手生涯，曲風也深受70年代的民謠、藍調的影響。雖然歌迷們時隔多年依然相當思念已逝主唱查斯特渾厚的嗓音，但新血的加入會為聯合公園帶來什麼樣的新氣象也讓人相當期待。