台北羽球公開賽／戴資穎爆冷出局！主場1:2止步8強　最後一舞落幕

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2024台北羽球公開賽，今（6）日持續在台北小巨蛋開打，台灣女單名將戴資穎今（6）日在8強賽將出戰印尼好手Putri Kusuma Wardani，這一場比賽他再先拿首局後，後兩局狀態迅速下滑，最終以總局數1：2落敗，無緣晉級4強，主場最後一舞就此落幕。上一場「台灣內戰」戴資穎就以21：16、21：17，直落二擊退楊育綺，順利晉級女單8強。這是後者球員生涯的最後一戰，兩人賽後也進行合照，氣氛相當感人。今天開賽後，Wardani打得很頑強，一直緊咬比數，不過戴資穎實力壓制，以21：18先下一城。次局戴資穎狀態下滑快速，Wardani以6：1開局，以6：11進入技術暫停，之後分差並沒有被縮小，她以16：21落敗。決勝局，戴資穎還是沒有起色，6：11進入技術暫停，之後小戴連追4球，分數變成只差1分，之後Wardani球出界，比分變成18：18。Wardani之後利用戴資穎殺球掛網，取得2個賽點，小戴連追2分，以20：20平手。之後Wardani掛網，戴資穎反而拿到第一個賽點，可惜多拍來回後出界。沒把握這次機會，反而Wardani把握住機會，以24：22拿下比賽勝利。其他比賽，台灣「最強混雙」李佳馨／葉宏蔚則對上另一組地主組合林芷均／林秉緯，在驚險拿下首局後，他們最終以21：19、21：14直落二取勝。而在男單方面，李佳豪以2：1擊敗泰國的Panitchaphon Teeraratsakul，而林俊易則以2：0擊敗世青賽冠軍郭冠麟。