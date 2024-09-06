《全球霸主之爭》9月12日開播！邱師儀教授帶你看懂美國總統大選

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▲《全球霸主之爭》由東海大學政治系教授邱師儀主持，加上NOWnews的AI主播倪珍以及其他重量級來賓，帶觀眾輕鬆了解美選各類熱點話題。（圖／NOWnews今日新聞）

第60屆美國總統大選即將於2024年11月5日舉行，本次美選先後經歷川普（Donald Trump）遭槍擊、拜登（Joe Biden）退選等大事件，接替拜登參選的賀錦麗（Kamala Harris）讓民主黨氣勢大振，連俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都表態支持，雖然許多專家認為蒲亭支持賀錦麗「不懷好意」。全球矚目的美國總統大選即將進入最後衝刺階段，《NOWnews今日新聞》推出美選深度特別節目《全球霸主之爭》，由東海大學政治系教授邱師儀主持，加上NOWnews的AI主播倪珍以及其他重量級來賓，《全球霸主之爭》將於9月12日在NOWnews YouTube頻道盛大首播，帶你掌握美選焦點，剖析選戰縱橫。美國總統大選不僅將決定誰能入主白宮，更牽動全球地緣政治版圖變動與經濟貿易局勢，無論川普或賀錦麗最終誰獲勝，都將影響到美國之外的全世界數千萬人生活。諸如仍處於現在進行式的俄烏戰爭、以巴衝突，可能都要等到白宮新任主人來斡旋，華盛頓對待中國的態度，美國新總統對於台灣將採取何種立場，更是台灣人不可不關注的重要議題。而在地緣政治之外，美國的晶片法、美國對中國發動貿易戰以及祭出關稅制裁、美國聯準會的利率決定都會對全球貿易帶來深遠影響。別的不說，如今台灣「護國神山」台積電與「AI霸主」輝達深度綁定，光是美國新政府對待AI技術發展的態度、美國司法部對於輝達反壟斷調查的立場，就足以立即對台灣經濟帶來直接影響。《全球霸主之爭》由東海大學政治系教授邱師儀主持，加上NOWnews的AI主播倪珍以及其他重量級來賓，帶觀眾輕鬆了解美選各類熱點話題，節目中洞察現實的不同意見直球對決，精彩可期，現場勢必是火花四射，無論支持讓美國再次偉大的「天選之人」川普，或是支持距離成為美國首位女總統僅一步之遙、擁有「魔性笑聲」的賀錦麗，都能在觀看全台最有深度、最具話題的美選特別節目《全球霸主之爭》後收穫滿滿，9月12日敬請鎖定NOWnews YouTube頻道。