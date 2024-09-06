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BoA 11月來台！金在中、張基龍、THREE1989、COLDE售票資訊1次看

記者陳雅蘭／綜合報導

▲BoA寶兒相隔11年，今年11月23日會再來台，在台大1樓舉辦演唱會。（圖／光尚娛樂x尚典娛樂集團有限公司REG）
▲BoA寶兒相隔11年，今年11月23日會再來台，在台大1樓舉辦演唱會。（圖／光尚娛樂x尚典娛樂集團有限公司REG）
日本、韓國男女神每月週週訪台，今（6）日金在中、張基龍、THREE1989、COLDE、BoA（寶兒）等藝人都發布屆時演出的詳細票價、座位圖，特別是睽違11年再來台舉辦專場演出的BoA，消息令許多K-POP迷興奮，《NOWnews今日新聞》特別整理上述男女神活動場次，讓大家一手掌握9月至11月的追星資訊。

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▲金在中頻繁來台舉辦活動，演出仍有票券可購買。（圖／Hakuna Matata / OCT.entertainment）
▲金在中頻繁來台舉辦活動，演出仍有票券可購買。（圖／Hakuna Matata、OCT.entertainment）
📍《20TH ANNIVERSARY 2024 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT＂FLOWER GARDEN＂》
演出時間：2024年9月21日（六）17：00
演出地點：新北市工商展覽中心
演出票價：5800元、4800元、3800元、愛心席2900元
售票系統：KKTIX

▲張基龍本月是二度來台舉辦粉絲見面會。（圖／米珞安影業製作有限公司）
▲張基龍將二度來台舉辦粉絲見面會。（圖／米珞安影業製作有限公司）
📍《2024 JANG KI YONG ASIA FANMEETING <Beautiful Day> IN TAIPEI 》
演出時間：2024年9月21日（六）18：00
演出地點：Legacy MAX
演出票價：5600元、4800元、3800元、愛心票1900元
售票系統：Ticket Plus遠大售票

▲THREE1989下個月將在CLAPPER STUDIO舉辦演唱會。（圖／B’in Live Entertainment）
▲THREE1989下個月將在CLAPPER STUDIO舉辦演唱會。（圖／B’in Live Entertainment）
📍《THREE1989 Live in Taipei》
演出時間：2024年10月5日（六）19：00
演出地點：CLAPPER STUDIO
演出票價：2200元（全站席）
售票時間：2024年9月10日（二）12：00
售票系統：KKTIX、全家FamiPort機台

▲COLDE曲風多元，形象神祕。（圖／遠雄創藝）
▲COLDE曲風多元，形象神祕。（圖／遠雄創藝）
📍《COLDE BLUEPRINT TOUR》
演出時間：2024年10月22日（二）20：00
演出地點：Zepp New Taipei
演出票價：3800元、2600元、2800元、1800元
售票時間：2024年9月14日（六）12：00
售票系統：拓元售票

▲BoA今年（2023）3月曾參加高雄音樂節，相隔8個月再來台，舉辦專場演出。（圖／光尚娛樂x尚典娛樂集團有限公司REG）
▲BoA今年（2023）3月曾參加高雄音樂節，相隔8個月再來台，舉辦專場演出。（圖／光尚娛樂x尚典娛樂集團有限公司REG）
📍《BoA LIVE TOUR – BoA : One’s Own in TAIPEI》
演出時間：2024年11月23日（六）19：00
演出地點：台大綜合體育館一樓
演出票價：VIP 6200元（實名制）、A區5800元、B區3900元、身障區3000元
Weverse會員登記時間：2024年9月06日（五）13：00－9月8日（日）12：59
Weverse會員購票時間：2024年9月17日（二）13：00－22：59
一般販售時間：2024年9月21日（六）13：00
售票系統： ibon售票系統

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