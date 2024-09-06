BoA 11月來台！金在中、張基龍、THREE1989、COLDE售票資訊1次看

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▲金在中頻繁來台舉辦活動，演出仍有票券可購買。（圖／Hakuna Matata、OCT.entertainment）

▲張基龍將二度來台舉辦粉絲見面會。（圖／米珞安影業製作有限公司）

▲THREE1989下個月將在CLAPPER STUDIO舉辦演唱會。（圖／B’in Live Entertainment）

▲COLDE曲風多元，形象神祕。（圖／遠雄創藝）

▲BoA今年（2023）3月曾參加高雄音樂節，相隔8個月再來台，舉辦專場演出。（圖／光尚娛樂x尚典娛樂集團有限公司REG）

日本、韓國男女神每月週週訪台，今（6）日金在中、張基龍、THREE1989、COLDE、BoA（寶兒）等藝人都發布屆時演出的詳細票價、座位圖，特別是睽違11年再來台舉辦專場演出的BoA，消息令許多K-POP迷興奮，《NOWnews今日新聞》特別整理上述男女神活動場次，讓大家一手掌握9月至11月的追星資訊。演出時間：2024年9月21日（六）17：00演出地點：新北市工商展覽中心演出票價：5800元、4800元、3800元、愛心席2900元售票系統：KKTIX演出時間：2024年9月21日（六）18：00演出地點：Legacy MAX演出票價：5600元、4800元、3800元、愛心票1900元售票系統：Ticket Plus遠大售票演出時間：2024年10月5日（六）19：00演出地點：CLAPPER STUDIO演出票價：2200元（全站席）售票時間：2024年9月10日（二）12：00售票系統：KKTIX、全家FamiPort機台演出時間：2024年10月22日（二）20：00演出地點：Zepp New Taipei演出票價：3800元、2600元、2800元、1800元售票時間：2024年9月14日（六）12：00售票系統：拓元售票演出時間：2024年11月23日（六）19：00演出地點：台大綜合體育館一樓演出票價：VIP 6200元（實名制）、A區5800元、B區3900元、身障區3000元Weverse會員登記時間：2024年9月06日（五）13：00－9月8日（日）12：59Weverse會員購票時間：2024年9月17日（二）13：00－22：59一般販售時間：2024年9月21日（六）13：00售票系統： ibon售票系統