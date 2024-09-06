浮誇系美食好吃好看！鬆餅業者推35公分高炸雞舒芙蕾

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▲Ｍochi Ｍochi鬆餅屋的眾多餐點還精心設計「桌邊服務秀」，像是在雙色起司瀑布漢堡上桌後，淋上濃郁起司醬汁的「桌邊瀑布秀」。（圖／記者黃文德翻攝）

▲「Ｍochi Ｍochi鬆餅屋」擁有多款特色且華麗外觀的餐點，吸引許多民眾造訪，更以「全台第一極上釜飯」及「瀑布舒芙蕾」為特色進軍百貨。（圖／記者黃文德翻攝）

浮誇系美食當道！台南三井OUTLET浮誇系美食「Ｍochi Ｍochi鬆餅屋」，擁有多款特色且華麗外觀的餐點，吸引許多民眾造訪，更以「全台第一極上釜飯」及「瀑布舒芙蕾」為特色進軍百貨，近期還新推出「好吃到飛天炸雞舒芙蕾」，足足有35公分高！「好吃到飛天炸雞舒芙蕾」為Ｍochi Ｍochi鬆餅屋今年推出的鹹食代表作，足足有35公分高。由酥脆的炸雞與水果所串成，一旁的舒芙蕾淋了耗時超過三小時的自製手炒義大利麵紅醬，鹹香醬料替整體增添一層風味，而舒芙蕾軟綿的口感如雲朵般輕盈且鬆軟，當一口舒芙蕾搭配一口炸雞，迸出的新滋味令人難以忘懷，吸睛的外表也使顧客忍不住手機先吃，是擁有超高人氣的新品。Ｍochi Ｍochi鬆餅屋的餐點都充滿巧思，店內相當受歡迎的「瀑布舒芙蕾」，將舒芙蕾外層的塑膠殼拉起後，奶油如瀑布般溢出，成為少女眼中極致夢幻的餐點。極上釜飯也是店家極力推薦，不僅製作「釜飯三吃」食用說明卡，讓顧客可以一次品嘗到三種不同的極上釜飯滋味，且皆擺滿了澎湃的配料，而且每種食材都堅持選擇優良品質。特別的是，Ｍochi Ｍochi鬆餅屋的眾多餐點還精心設計「桌邊服務秀」，不論是在雙色起司瀑布漢堡上桌後，淋上濃郁起司醬汁的「桌邊瀑布秀」，或在飲品上現吹泡泡的「桌邊泡泡秀」等，讓顧客驚喜連連，是平時約會、聚會的好所在Ｍochi Ｍochi鬆餅屋台南三井OUTLET店，這次新推出的超浮誇「好吃到飛天炸雞舒芙蕾」將於9/9登場，9/13至9/22單筆訂單內包含好吃到飛天炸雞舒芙蕾一份或極上釜飯系列任一份，無論單點或套餐皆可扭蛋1次，最大獎可享「整桌五折」。