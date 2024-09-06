Bruno Mars傳已悄悄抵達台灣！粉絲曬簽名照嗨喊「遇到了」

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▲Bruno Mars這次首度前進南部開唱，讓許多粉絲相當期待。（圖／火星人布魯諾IG）

流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）將在本周末前進高雄世運主場館開唱2天，這是他第三度來台，首次前進南部，門票一開賣隨即秒殺，但主辦單位似乎擔心粉絲會太過瘋狂，沒有公告他的班機時間，對於他抵台消息也相當保密。不過有網友在社群平台透露，已經有朋友巧遇Bruno Mars，還順利要到簽名，但不知為何，事後貼文就被刪除了。Bruno Mars睽違6年，在今年6月驚喜宣布9月8日將到高雄開唱，起初只預計開唱一場，票價從2800元至9000元不等。沒想到門票一開售，5萬張門票隨票被搶購一空。事後主辦單位理想國隨即在臉書宣布，「預售霸氣完售！緊急加場！連看兩天！」緊急加開9月7日的場次，結果加開場次一開放購票，也隨即被搶光，可見他的高人氣。然而這次Bruno Mars來台開唱，卻剛好碰到魔羯颱風，雖然這次颱風對台灣影響不大，但明日水氣偏多，南部及東半部地區整天不定時有局部陣雨，還是讓人有點擔心，Bruno Mars搭機來台及演唱會是否受到影響。但根據了解，Bruno Mars似乎已經悄悄抵台，有粉絲透露，朋友巧遇Bruno Mars，且順利要到簽名。這次不只高雄演唱會，Bruno Mars還將舉辦官方After Party，預計在9日晚上9點於KOR Taipei舉辦，票價5000元，可兌換1瓶香檳，要多陪粉絲一晚。夜店老闆夏天倫日前就在Threads發文，表示「Bruno Mars火星人布魯諾來台堅持要來KOR Taipei一趟，我跟團隊就必須要日夜加班製作出一場讓大家一生難忘的派對。」