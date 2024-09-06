遠雄證實了！周杰倫成「大巨蛋第1位歌手」　睽違7年重返台灣開唱

杰倫粉狂歡！今 （6）日晚間周杰倫的唱片公司杰威爾音樂宣布，周杰倫將在今年底在台北大巨蛋舉辦演唱會，成為史上第一人，也是睽違7年周杰倫再次於台灣舉辦個人演唱會。針對相關消息，遠雄集團也予以證實。
杰威爾音樂晚間宣布，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將在今年12月上旬於台北大巨蛋登場，這將是周杰倫睽違七年後再度於台北舉辦個人演唱會，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會。演出團隊也因應大巨蛋這個全新的場地積極準備中。而作為第一個在大巨蛋舉辦個唱的歌手，一向喜歡創新的周杰倫，希望在這裡帶給大家全新的感受與體驗！我們和所有歌迷一起期待「嘉年華」演唱會在大巨蛋擦出更令人驚奇的火花。
針對周杰倫將於大巨蛋舉辦演唱會一事，遠雄集團雄副總經理楊舜欽也證實了消息，他表示，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出，至於演出相關細節資訊，臺北大巨蛋做為場地租借方，則尊重主辦方安排。
回顧周杰倫上次在台灣開唱，要回到2017年10月，當時周杰倫在台北小巨蛋連開四場「地表最強 世界巡迴演唱會」，之後整整七年都沒在台灣開唱，但若是算上在演唱會擔任嘉賓，最近一次則是在2022年12月4日擔任林俊傑JJ20世界巡迴演唱會，也相隔整整快2年，因此許多杰倫粉絲也苦笑表示：「要聽周杰倫開唱，飛到國外比較快」。
如今周杰倫確定在台北大巨蛋開唱的消息曝光後，也讓大批粉絲嗨翻，也預計搶票開始後，百萬杰倫粉也將掀起最激烈的競爭。
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針對周杰倫將於大巨蛋舉辦演唱會一事，遠雄集團雄副總經理楊舜欽也證實了消息，他表示，大巨蛋第一次個人專場演唱會確實是由周杰倫來演出，至於演出相關細節資訊，臺北大巨蛋做為場地租借方，則尊重主辦方安排。
回顧周杰倫上次在台灣開唱，要回到2017年10月，當時周杰倫在台北小巨蛋連開四場「地表最強 世界巡迴演唱會」，之後整整七年都沒在台灣開唱，但若是算上在演唱會擔任嘉賓，最近一次則是在2022年12月4日擔任林俊傑JJ20世界巡迴演唱會，也相隔整整快2年，因此許多杰倫粉絲也苦笑表示：「要聽周杰倫開唱，飛到國外比較快」。
如今周杰倫確定在台北大巨蛋開唱的消息曝光後，也讓大批粉絲嗨翻，也預計搶票開始後，百萬杰倫粉也將掀起最激烈的競爭。