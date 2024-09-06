胡瓜吃飯靠女兒小禎刷臉！超寵謝忻「一餐破10萬」連曾莞婷都下跪

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《小姐姐請回答》一見到綜藝天王胡瓜，曾莞婷帶頭下跪。（圖／TVBS提供）

▲《小姐姐請回答》邀請到綜藝天王胡瓜與子弟兵謝忻、葉欣眉一同來到節目中。（圖／TVBS提供）

節目 《小姐姐請回答》大明星駕到，由綜藝天王胡瓜偕同子弟兵謝忻以及葉欣眉一起來到節目中。天王駕到氣勢爆棚，胡瓜一進場就高喊：「歡迎收看，下面一位！」讓主持人曾莞婷都直接下跪，胡瓜也透露，有次免費吃餐廳竟然是靠女兒小禎的名字，而他平時也對子弟兵謝忻、葉欣眉很大方，曾經一餐就花了10萬。胡瓜將綜藝全身絕學傳授給現場的來賓小姐姐們，甚至現場現學現賣，大跳超萌應援舞！曾莞婷一見胡瓜，立刻榮幸說：「以前都是我上瓜哥的節目，現在居然能夠有幸邀請到瓜哥來上我們節目！」她當場帶著所有小姐姐跪下，看到曾莞婷帶頭下跪，謝忻、葉欣眉也跟著互跪，亂跪一團的場面荒謬無比。曾莞婷一開始就表示，今天要來跟胡瓜好好請教主持功力，胡瓜直白傳授祕訣，就是要綜藝效果都親自來。胡瓜坦言：「如果一個藝人被拱的高高在上，差不多也再見了，當一個好的主持人，就應該要從外景開始！」曾莞婷也開玩笑回覆：「趕快請電視台再幫瓜哥再開一個外景節目吧！」胡瓜在節目中自爆，他被台灣社會寵壞，常常靠刷臉免訂位直接進餐廳用餐，然而有次遇到特別節日，百貨公司全客滿，直接吃鱉踢鐵板，最後竟是靠女兒小禎的名字才成功入座。而和子弟兵默契，全靠吃飯吃出來。謝忻曝只要胡瓜在，點餐從不手軟，時常一餐吃破10萬！可以看出胡瓜對子弟兵的疼惜。他們更現場示範招牌綜藝摔，三人默契極佳，沒有彩排，一秒暴摔，惹得全場笑哈哈。節目最後，胡瓜更與韓國小姐姐趙娟週現場直接開跳應援舞，展現超級親民的「瓜式魅力」。