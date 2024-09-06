U23世界盃棒球賽／中華隊首戰輸給韓國！主帥郭李建夫談輸球關鍵

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2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，賽後總教練郭李建夫談到投手調度，他說，：「今天主要還是得點圈的把握性不足，錯過許多得分機會，反觀韓國把握性就很高，選手都太想做到最好，導致攻擊上有點太緊繃，不過企圖心都很好，勉勵大家第一場比賽過了就過了，好好把握後面4場比賽，投手部分今天表現都中規中距，主要還是提醒每局的第一棒不要讓對手讓他們輕易上壘，會讓他們有更多戰術運用空間，也會變成守備方的壓力。」樂天桃猿投手曾家輝今抗韓先發，共計主投5局，共用60球，其中有40顆為好球，送出3次三振與投出1次保送與1次觸身球，失掉2分承擔敗投。曾家輝賽後也表示，「賽前看影片觀察韓國對直球掌握度比較好，都用滑球去攻擊好球帶，但比較可惜就是兩分都是保送跟觸身先送上壘包，也讓韓國隊找到得分機會。」此外，中華隊外野手林佳緯表示：「今天第一分攻擊的時侯，因為已經三壞球，就跟投手出手節奏順勢攻擊，自己也還在調整比賽感覺，天氣很悶熱，自己也還要去適應，對於韓國就是ㄧ直如印象中攻守都很有實力的隊伍，不會差太多，接下來4場比賽還要拿出更好的表現來幫球隊贏球才行。」而中華隊開路先鋒劉俊緯則說：「今天的表現算還可以，大致上都有把該做的做好 雖然還是有一點瑕疵，攻擊策略的話 就挑喜歡的 跟著自己的節奏 節奏對了就大膽出棒，最後ㄧ個打擊比較可惜，沒有把握住，不過相信全隊會越來越好。」