科學家新發現！某種色素可讓老鼠肌膚變透明　人體是否適用仍未知

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▲浸泡了該種黃色食用色素混合物後，雞胸組織的透明程度變化清晰可見。（圖／翻攝自CNN）

科學家發現，一種稱為檸檬黃（tartrazine）的黃色食用色素混合物，抹在活體老鼠身上後，能讓老鼠的肌膚暫時變透明，得以從外直接透視體內的器官。這項最新發現發表在本週的《自然》雜誌上，不過是否能適用在人類皮膚上，則尚未進一步實驗。根據《CNN》報導，科學家解釋，原理是當皮膚吸收了這種食用色素混合物後，折射率因而改變，讓光線能夠穿透皮膚，因此看起來皮膚就像變得透明一樣。根據活體老鼠實驗發現，將這種食用色素混合物以類似塗乳霜的方式抹在老鼠的身上，經過幾分鐘等待皮膚吸收後，皮膚就會變得宛如透明，研究人員得以直接從外目視老鼠大腦的血管，或是消化器官運作的情況，老鼠進食時，食物在肚內通過各消化器官的動態也清晰可見。且事後老鼠並不會受到任何傷害，只要將皮膚上的食用色素混合物洗掉就能恢復正常。若這發現能應用在人體上，可望成為醫學一大突破，像是能在安全的情況下觀察深層組織和器官的結構與運作情況；抽血或輸液的過程變得十分簡單，能夠輕鬆找到靜脈；對於皮膚癌的早期檢測或是需要光穿透性來進行深層組織治療的光熱療法，都有很大的幫助。不過研究團隊也指出，由於人類皮膚比老鼠皮膚厚了約10倍，因此同樣方式是否在人體上也能成功，還需進一步實驗。