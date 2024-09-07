中職／「核彈頭」宋晟睿開轟大爆發！中信兄弟8:7延長險勝統一獅

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▲中信兄弟今（6）日在主場台中洲際球場迎戰統一獅，兄弟開路先鋒宋晟睿2局開轟在內，單場4安打、4得分。（圖／中信兄弟提供）

中職中信兄弟昨（6）日在主場台中洲際球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，兄弟開路先鋒宋晟睿2局開轟在內，單場4安打、4得分，此役因為好球帶關係，猛登和布雷克先發首局都瘋狂保送，1局上，猛登單局3保送後，蘇智傑的三壘安打一口氣送回3分，陳聖平接著敲安，獅隊單局就搶下4分。不過布雷克暴投加上曾頌恩高飛犧牲打，中信兄弟也追回2分。宋晟睿2下擊出陽春砲，幫助兄弟再追1分。5局下，宋晟睿敲安後盜壘，布雷克雖連投2三振，但獅隊單局發生2次失誤，又失2分，兩軍形成保送大戰，7局上魏碩成連投2保送後退場，林安可又擊出安打追平比數。7局下，宋晟睿擊出此役個人第2支安打，獅隊推出洋投裴瑞茲上陣，但又遭許基宏擊出中外野方向安打，獅隊9局上由陳鏞基擊出安打幫助獅隊追平。兩隊進入延長賽，獅隊10局上突破僵局制，由陳重羽高飛犧牲打搶下超前分。10局下，獅隊推出「小美」黃竣彥登板，代跑張仁瑋靠滾地球上三壘，江坤宇敲安追平。2出局後，高宇杰敲安、宋晟睿再次上場選到保送，單場第6度上壘，獅隊換江承峰，滿壘狀況下，他對岳政華投出再見保送落敗。