美網／Sinner威力太強大？英國Draper竟在場上打到吐：感覺糟透了

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2024美國網球公開賽男單四強賽，今（7）日由義大利球王Jannik Sinner迎戰來自英國的黑馬Jack Draper，最終雙方在激戰3小時4分鐘後，Sinner就以7：5、7：6（7：3）、6：2直落三擊敗身體有些狀況的Draper，闖進本屆美網的冠軍戰。本場比賽由目前世界排名高居第一的Jannik Sinner，迎戰賽會第25種子Jack Draper，儘管雙方排名有些差距，而Draper更是受到感冒影響，但前2盤他都展現出個人不俗的身手，幾乎都能夠保下自己的發球局，不過最終2盤皆飲恨讓出，來到第3盤則是顯得氣力放盡，最終就遭到Sinner以7：5、7：6（7：3）、6：2直落三擊敗而Jack Draper此戰數度被拍到嘔吐的畫面，也讓人不免擔心他的情況，賽後他則坦承今天自己是帶著感冒上陣，「我認為我絕對是一個容易感到焦慮的人，再加上感冒的關係，「比賽前我沒有遇到任何問題，但顯然它是逐漸積累起來，」Jack Draper如此說到。至於此戰贏球，收下本屆美網冠軍戰門票的Jannik Sinner賽後受訪時則表示：「顯然這場比賽對Jack（Draper）來說，確實很艱難，但能和他一起在球場上對抗真是太好了，希望我們未來能有更多的交手，對此我非常確定。